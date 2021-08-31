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大執位 轉會窗關閉日衝刺 巴塞蝕放基沙文
32 分前
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西甲巴塞隆拿基沙文艾馬臣艾巴里斯杜盧克迪莊皇家馬德里基利安麥巴比卡馬雲加阿仙奴富安健洋
大執位 轉會窗關閉日衝刺 巴塞蝕放基沙文
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基沙文周日替巴塞上陣鬥基達菲後，要重回前東家馬體會。

歐洲轉會窗結束，飽受巨額債務纏身的西甲班霸巴塞隆拿再次成為焦點，該隊為求減債連環出手大換血，先將主力前鋒基沙文借回馬德里體育會，右閘艾馬臣艾巴里斯杜賣往熱刺，同時再向西維爾借用前鋒盧克迪莊。至於開季聯賽全敗的阿仙奴則標尾會，簽入日本國腳富安健洋，今夏豪花1.65億歐元，成為暑假買人大戶。

轉會窗終結日風起雲湧，其中之前已經放走球王美斯的巴塞，繼續向減債目標進發；最令人震驚是將法國前鋒基沙文以先借後賣形式，讓其回歸前東家馬體會。2019年夏天才以1.2億歐元加盟巴塞的基沙文，兩年來只助球隊贏得一次西班牙盃；新季表現亦持續低迷，結果巴塞終讓基沙文先外借馬體會一季，並可續借多一季；到兩年租借期滿，馬體會將要強制以4,000萬歐元買斷基沙文。

此外，巴塞亦將巴西後衛艾馬臣艾巴里斯杜以2,500萬歐元賣往熱刺，該巴西國腳與熱刺簽約至2026年，並會披起12號球衣。同時，巴塞又將有「新普巴」稱號的18歲中場莫里巴以1,600萬歐元轉會費加600萬歐元浮動獎金售予RB萊比錫。巴塞大量出貨，僅向西維爾借用31歲的荷蘭國腳前鋒盧克迪莊，只需為其支付今季薪酬，並有權在季後買斷。

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艾馬臣艾巴里斯杜已轉會至熱刺。

相比巴塞的積極賣人減債，其死敵皇家馬德里最終斟洽法國球星基利安麥巴比失敗，僅落實以3,100萬歐元加浮動獎金從雷恩簽入天才中場卡馬雲加。至於馬體會引入基沙文後，反而將中場沙奧尼古斯外借往車路士，借用費一季為500萬歐元；藍戰士季後有權以4,000萬歐元將該西班牙國腳買斷。

其餘較矚目轉會，包括今夏出手最豪的阿仙奴，亦趕在死線前從博洛尼亞簽入日本國腳富安健洋，將今夏轉會總支出增至1.65億歐元，冠絕全球。曼聯翼鋒丹尼爾占士則落實過檔列斯聯，愛華頓則讓前鋒摩斯堅恩回歸祖雲達斯，同時簽入委內瑞拉老牌前鋒荷西朗頓。

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阿仙奴由意甲博洛尼亞購入富安健洋。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/大執位-轉會窗關閉日衝刺-巴塞蝕放基沙文-282994
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