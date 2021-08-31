大執位 轉會窗關閉日衝刺 巴塞蝕放基沙文

歐洲轉會窗結束，飽受巨額債務纏身的西甲班霸巴塞隆拿再次成為焦點，該隊為求減債連環出手大換血，先將主力前鋒基沙文借回馬德里體育會，右閘艾馬臣艾巴里斯杜賣往熱刺，同時再向西維爾借用前鋒盧克迪莊。至於開季聯賽全敗的阿仙奴則標尾會，簽入日本國腳富安健洋，今夏豪花1.65億歐元，成為暑假買人大戶。

轉會窗終結日風起雲湧，其中之前已經放走球王美斯的巴塞，繼續向減債目標進發；最令人震驚是將法國前鋒基沙文以先借後賣形式，讓其回歸前東家馬體會。2019年夏天才以1.2億歐元加盟巴塞的基沙文，兩年來只助球隊贏得一次西班牙盃；新季表現亦持續低迷，結果巴塞終讓基沙文先外借馬體會一季，並可續借多一季；到兩年租借期滿，馬體會將要強制以4,000萬歐元買斷基沙文。

此外，巴塞亦將巴西後衛艾馬臣艾巴里斯杜以2,500萬歐元賣往熱刺，該巴西國腳與熱刺簽約至2026年，並會披起12號球衣。同時，巴塞又將有「新普巴」稱號的18歲中場莫里巴以1,600萬歐元轉會費加600萬歐元浮動獎金售予RB萊比錫。巴塞大量出貨，僅向西維爾借用31歲的荷蘭國腳前鋒盧克迪莊，只需為其支付今季薪酬，並有權在季後買斷。

相比巴塞的積極賣人減債，其死敵皇家馬德里最終斟洽法國球星基利安麥巴比失敗，僅落實以3,100萬歐元加浮動獎金從雷恩簽入天才中場卡馬雲加。至於馬體會引入基沙文後，反而將中場沙奧尼古斯外借往車路士，借用費一季為500萬歐元；藍戰士季後有權以4,000萬歐元將該西班牙國腳買斷。

其餘較矚目轉會，包括今夏出手最豪的阿仙奴，亦趕在死線前從博洛尼亞簽入日本國腳富安健洋，將今夏轉會總支出增至1.65億歐元，冠絕全球。曼聯翼鋒丹尼爾占士則落實過檔列斯聯，愛華頓則讓前鋒摩斯堅恩回歸祖雲達斯，同時簽入委內瑞拉老牌前鋒荷西朗頓。