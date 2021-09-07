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女足｜陳頌文加盟曼城U19女子隊 網民指由阿仙奴轉會曼城
3 小時前
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女足｜陳頌文加盟曼城U19女子隊 網民指由阿仙奴轉會曼城
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有網民指陳頌文成為另一位由阿仙奴轉投曼城的球員。（網上圖片）

現年16歲的香港女足陳頌文早前於曼城試腳成功，將將加盟曼城U19女子隊，並會出戰接下來的熱身賽。

2005年出生的陳頌文為香港土生土長女子足球員，她自小4歲便開始踢足球，小時候曾於香港阿仙奴足球學校受訓，之後便到公民足球隊效力，上季司職前鋒的陳頌文是U18聯賽的神射手及MVP，亦為公民贏得聯賽冠軍寶座。

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陳頌文在港球技出眾，不時越級出戰各項賽事，圖為她12歲時為港出戰U14的賽馬會女子國際青年足球邀請賽。（足總圖片）

陳頌文15歲代表女足大國腳

陳頌文於香港女足界成名甚早，自少便為各級香港代表隊出賽，2017年的於旺角場上演的女子青少年社區盃，陳頌文更個人一過三入波，技驚四座；2000年時陳頌文更以15歲之齡，首次為女足大國腳出戰土耳其盃。

陳頌文在以往訪問中表示，自己的夢想是成為職業足球員並效法香港的女足師姐般出國踢波，希望可以吸引更多香港女子踢足球。如今陳頌文於7月隨家人移居英國後，獲得前往曼城試腳機會，並成功加盟曼城U19女子隊。

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自少陳頌文便為港隊四出征戰。（Twitter圖片）
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即睇陳頌文過去精彩球技：

女足｜陳頌文加盟曼城U19女子隊

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/女足｜陳頌文加盟曼城u19女子隊-網民指由阿仙奴轉會曼城-283863
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