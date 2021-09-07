女足｜陳頌文加盟曼城U19女子隊 網民指由阿仙奴轉會曼城

現年16歲的香港女足陳頌文早前於曼城試腳成功，將將加盟曼城U19女子隊，並會出戰接下來的熱身賽。

2005年出生的陳頌文為香港土生土長女子足球員，她自小4歲便開始踢足球，小時候曾於香港阿仙奴足球學校受訓，之後便到公民足球隊效力，上季司職前鋒的陳頌文是U18聯賽的神射手及MVP，亦為公民贏得聯賽冠軍寶座。

陳頌文15歲代表女足大國腳

陳頌文於香港女足界成名甚早，自少便為各級香港代表隊出賽，2017年的於旺角場上演的女子青少年社區盃，陳頌文更個人一過三入波，技驚四座；2000年時陳頌文更以15歲之齡，首次為女足大國腳出戰土耳其盃。

陳頌文在以往訪問中表示，自己的夢想是成為職業足球員並效法香港的女足師姐般出國踢波，希望可以吸引更多香港女子踢足球。如今陳頌文於7月隨家人移居英國後，獲得前往曼城試腳機會，並成功加盟曼城U19女子隊。

即睇陳頌文過去精彩球技：

女足｜陳頌文加盟曼城U19女子隊