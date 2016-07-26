學者斥運動員欠薪津保障 熱潮過後資源投放成重點

港隊運動員在東京奧運取得佳績，除贏得多面獎牌外，多個項目都迎來突破。外界關注本港體壇何去何從，理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師李峻嶸於電台節目表示，目前體院的最低現金津貼少於1萬元，讓成績不好、剛起步的運動員缺乏收入保障，或令家境不好但有潛質的運動員卻步，直言港府或體院「讓運動員自生自滅不合理」。

李峻嶸指，明白港府和體院資源有限，但認為現時評估資源投放的機制存莫大問題。他解釋，成績好的運動項目才能納入精英運動、取得資源，但同時欠缺資源的運動難取得好成績，另外內地或亞洲其他地區有投放大量資源的項目，港隊也難在賽事取得好成績，認為對參加這些項目的運動員造成不公。

低潮期取得資源才是重點

體育專員楊德強昨稱，政府並非只資助有獎牌的項目，近年空手道、劍擊、馬術等都成功納入精英計劃。李峻嶸反駁道，馬術項目於2008年北京奧運在港舉辦才獲得政府關注，認為是基於一次盛會才取得資源，強調在低潮、沒人關注的時期，運動項目是否仍取得資源、政府心思才是重點。

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李續稱，大部分項目港隊仍沒法在大型賽事佔一席位，例如隊制球類項目，包括手球、排球、籃球等，全球多個國家已職業化該些運動，質疑體院現行的支援模式是否足夠，建議政府應參考其他運動在其他國家的運行邏輯和機制，但體諒執行上有難度。

鄭泳舜倡體育專業化

身兼香港體育學院董事的民建聯立法會議員鄭泳舜於同一節目建議，本港體壇除「三化」外，即盛事化、精英化及普及化，還需要專業化，尤其在運動管理、運動科學、運動醫學等範疇。他指，現時體育比賽不只運動員間的競爭，更關乎背後的支援團隊，包括教練、物理治療師、心理輔導等，認為應大力推動有關方面的工作。

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