射輸12碼掀種族歧視風波 修夫基為失冠負全責

意大利在歐國盃決賽120分鐘打和1比1後，互射12碼贏英格蘭3比2，相隔53年再奪歐國盃，將「獎盃帶回羅馬」同時粉碎英軍將「足球帶回家」及自1966年捧走世界盃後再奪錦標的美夢。另外，因拉舒福特、查頓辛祖及布卡約沙卡接連射失12碼，賽後被網民攻擊，英球壇再掀種族歧視風波。至於被狠批在決賽調動失當的「三獅」主帥修夫基，賽後表示願為落敗負全責。



勞基梳爾開賽117秒入波，寫下歐國盃決賽史上最快入球的英格蘭迅速領先。可惜英軍主帥修夫基過於保守，領先後一直陷入捱打局面，全場意軍與英軍射門為19對6，意軍控球比率更高達65.6%。意大利在67分鐘憑邦路斯門前混戰射入，將比數扳平完場。加時互無紀錄，互射12碼中，英軍比克福特雖撲出比洛迪及佐真奴費射門，但「三獅兵團」的福仔、辛祖及沙卡卻在首5輪的最後3射全部失手；最終「藍衣軍團」封王，繼1968年再奪歐國盃，亦是他們歷來第6個國際大賽錦標。至於撲出兩球12碼的基安盧基當拿隆馬，職業生涯5次在互射12碼階段全勝，賽後更獲選為今屆賽事MVP。



英足總強烈譴責歧視

英格蘭今場由大好形勢變下風輸波，主帥修夫基的保守踢法與換人戰術被各界狠批，修夫基對落敗表示：「全部都是我責任，是我選擇哪位球員主射，贏輸都是團隊之事。我們從練習中選出拉舒福特及查頓辛祖都是最佳劊子手。這是場賭博(完場前換入2人)，如果我們更早出手，可能在加時便戰敗呢。」至於負責主射第5球被救出的19歲小將沙卡，賽後其社交帳號被網民以種族歧視方式狂鬧，更有人貼下猴子圖案侮辱，英足總強烈譴責各種形式的歧視並表示會跟進。英首相約翰遜在社交網發文，指英軍應受到英雄式的讚揚，而非在社交媒體受到種族歧視，而作出這種駭人行為的人應感到羞恥。倫敦警方亦證實正跟進調查。



另邊廂，帶領意大利寫下34場不敗的冠軍主帥文仙尼，賽後亦激動落淚表示：「球員們做得好，我們早段失波，但之後控制形勢。我沒說話好講，我們很高興，希望球迷也可盡情慶祝。」至於今屆賽事的神射手獎，則由取得5入球1助攻的基斯坦奴獲得。