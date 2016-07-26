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射輸12碼掀種族歧視風波 修夫基為失冠負全責
38 分前
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歐國盃意大利英格蘭互射12碼拉舒福特查頓辛祖布卡約沙卡修夫基勞基梳爾邦路斯比克福特比洛迪佐真奴費基安盧基當拿隆馬英足總約翰遜文仙尼基斯坦奴神射手獎
射輸12碼掀種族歧視風波 修夫基為失冠負全責
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文仙尼將獎盃帶回家。
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意大利捧盃。

意大利在歐國盃決賽120分鐘打和1比1後，互射12碼贏英格蘭3比2，相隔53年再奪歐國盃，將「獎盃帶回羅馬」同時粉碎英軍將「足球帶回家」及自1966年捧走世界盃後再奪錦標的美夢。另外，因拉舒福特、查頓辛祖及布卡約沙卡接連射失12碼，賽後被網民攻擊，英球壇再掀種族歧視風波。至於被狠批在決賽調動失當的「三獅」主帥修夫基，賽後表示願為落敗負全責。
 

勞基梳爾開賽117秒入波，寫下歐國盃決賽史上最快入球的英格蘭迅速領先。可惜英軍主帥修夫基過於保守，領先後一直陷入捱打局面，全場意軍與英軍射門為19對6，意軍控球比率更高達65.6%。意大利在67分鐘憑邦路斯門前混戰射入，將比數扳平完場。加時互無紀錄，互射12碼中，英軍比克福特雖撲出比洛迪及佐真奴費射門，但「三獅兵團」的福仔、辛祖及沙卡卻在首5輪的最後3射全部失手；最終「藍衣軍團」封王，繼1968年再奪歐國盃，亦是他們歷來第6個國際大賽錦標。至於撲出兩球12碼的基安盧基當拿隆馬，職業生涯5次在互射12碼階段全勝，賽後更獲選為今屆賽事MVP。


英足總強烈譴責歧視
英格蘭今場由大好形勢變下風輸波，主帥修夫基的保守踢法與換人戰術被各界狠批，修夫基對落敗表示：「全部都是我責任，是我選擇哪位球員主射，贏輸都是團隊之事。我們從練習中選出拉舒福特及查頓辛祖都是最佳劊子手。這是場賭博(完場前換入2人)，如果我們更早出手，可能在加時便戰敗呢。」至於負責主射第5球被救出的19歲小將沙卡，賽後其社交帳號被網民以種族歧視方式狂鬧，更有人貼下猴子圖案侮辱，英足總強烈譴責各種形式的歧視並表示會跟進。英首相約翰遜在社交網發文，指英軍應受到英雄式的讚揚，而非在社交媒體受到種族歧視，而作出這種駭人行為的人應感到羞恥。倫敦警方亦證實正跟進調查。


另邊廂，帶領意大利寫下34場不敗的冠軍主帥文仙尼，賽後亦激動落淚表示：「球員們做得好，我們早段失波，但之後控制形勢。我沒說話好講，我們很高興，希望球迷也可盡情慶祝。」至於今屆賽事的神射手獎，則由取得5入球1助攻的基斯坦奴獲得。

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修夫基安慰沙卡。
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梳爾入球領先。
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邦路斯(19號)混戰中入球。
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福仔12碼中柱，當拿隆馬振臂一呼。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/射輸12碼掀種族歧視風波-修夫基為失冠負全責-275561
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