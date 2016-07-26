巨星風範｜入111球榮登頂 C朗重返曼聯激鬥心

巨星，就是有改寫戰果的能力！葡萄牙球王、36歲的基斯坦奴朗拿度(C朗)，即使今仗主場對愛爾蘭在賽事，曾經射失12碼，兼九成時間無表現，但完場前7分鐘兩個精彩頭槌入球，就帶領葡萄牙由輸變贏，當真有巨星風範。連同這兩個入球，C朗更以111個國家隊入球，正式超越伊朗傳奇前鋒阿里戴伊(Ali Daei)，獨佔國家隊神射手寶座。賽後C朗聲言是回歸曼聯激發其鬥心，而他因為除衫慶祝入波，需在下場世盃外停賽，得以提早往曼聯報到。

世盃外歐洲區A組賽事，葡萄牙在開賽15分鐘便由般奴費南迪斯博得12碼，並由C朗操刀，但被19歲門將巴斯奴救出。大難不死的愛爾蘭，完半場前由守將艾根接應角球頂入領先。換邊後，葡萄牙積極反撲，陸續換入5名後備，全攻型圍襲愛爾蘭，一輪高空濫炸下，至89分鐘C朗頭槌頂入追和，再戰至補時6分鐘，這位回歸曼聯的前鋒再以頭槌破關，反勝今仗打三中堅的愛爾蘭2比1。

葡萄牙贏波後，在A組以4戰10分排榜首，出線形勢佔優。至於成為球壇國家隊史上神射手的C朗則興奮表示：「破紀錄的動力來自於繼續踢波的渴望，亦來自於回歸曼聯，回家讓我非常開心。我破了很多紀錄，但這紀錄是最特別，也讓我最自豪。國家隊比賽在我成長過程中佔據着重要位置，以前我是看着偶像們每個夏天出戰歐國盃或世界盃。我在國家隊攻入111球，這意味着我體驗了111次今天的感受。」

C朗更向被他打破了紀錄的戴伊致謝：「我看重這紀錄的另一原因，是戴伊樹立了一個如此高的標準(109球)，我有時候會想，我應該無法打破這紀錄。祝賀戴伊保持這紀錄這麼久，並感謝他一直以來對我的認可。感謝葡萄牙，也感謝所有對手。未來我還會繼續在球場內與大家相遇，我還沒停下腳步。」葡萄牙將在周五與卡塔爾友賽，而下輪作客對阿塞拜疆的世盃外，C朗因累積黃牌夠數需要停賽，因此可提早往奧脫福報到，為紅魔鬼下輪聯賽對紐卡素做好準備。