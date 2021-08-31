巴塞借基沙文返馬體會 兩年蝕6.4億

在轉會窗關閉前，歐洲多支球會在轉會市場完成最後交易。其中西甲巴塞隆拿繼續「減磅」，將兩年前以1.2億歐元（約11億港元）從馬德里體育會簽入的法國射手基沙文（Antoine Griezmann），重新借回馬德里體育會，借用費為1,000萬歐元（約9,177.4萬港元）以及附帶之後可以4,000萬歐元（約3.7億港元）的買斷的條件。

在凌晨的轉會窗結束前，多支歐洲球會為增兵作最後衝刺。在被迫放走美斯之後，巴塞要繼續為他們的財政減磅。將前鋒的基沙文外借回馬體會，馬體會將先付出1,000萬歐元借用費，並在之後可以4,000萬歐元將基沙文買斷，與兩年前巴塞以1.2億歐元將他從馬體會收購，兩年蝕7,000萬歐元（約6.4億港元）。

阿仙奴簽日本後衛救亡

而英超的熱刺則從巴塞收購巴西中場的艾馬臣艾巴里斯杜（Emerson Royal），轉會費約2,580萬英鎊（約2.75億港元），馬體會將中場的沙奧尼古斯（Saúl Ñíguez）借用到英超的車路士。而英超榜尾的阿仙奴，就宣布從意甲博洛尼亞簽入日本守將的冨安健洋。另外，曼聯亦落賽中場年輕球員丹尼爾占士轉投列斯聯。