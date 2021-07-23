西甲巴塞宣布美斯離隊 稱財政及結構性障礙未能續約

西甲球會巴塞羅拿宣布，因財政及結構性障礙原因，未能與阿根廷球星美斯(Lionel Messi)續約，美斯將會離隊，結束在巴塞約20年的生涯。

巴塞表示，雖然早前與美斯達成協議，但由於受制於西甲賽會政策導致的財務和結構性障礙，未能簽署新合約，雙方都對事件表示遺憾。巴塞感謝美斯多年來對球隊的貢獻，祝願對方未來一切順利。美斯與巴塞的合約在6月底已經到期，目前是自由身。

巴塞在新冠疫情下出現嚴重財困，早前與隊中的比真歷、古天奴、烏姆迪迪等球員談判減薪，但一直未能成事。

傳巴黎聖日耳門遊說加盟

有消息指，法甲巴黎聖日耳門的代表過去數星期一直遊說美斯加盟，但球會認為美斯最終都會與巴塞續約，已打定輸數。外界關注巴黎聖日耳門或英超曼城是否會成為美斯下一站。

34歲的美斯13歲加入巴塞羅拿青年軍，歷年來為球會上陣778場賽事，射入672球，協助巴塞羅拿10次奪得西甲冠軍及4次歐聯冠軍，個人6次奪得金球獎。