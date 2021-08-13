巴塞財困 負債123.7億元陷破產邊緣 巴塞靠借貸減薪度日

西甲班霸巴塞隆拿會長拉樸達昨舉行記招，自揭「肚皮」公布球會現時面臨天大財赤，負債高達11.5億鎊(約123.7億港元)。他將球會財困猶如破產慘況歸咎於前會長巴圖美奧，狠批對方之前不斷講大話卸責兼亂花錢；但拉樸達自稱得到4.7億鎊(約50.6億港元)低息貸款，加上陣內幾名資深隊員減薪力撐後，誓言有信心未來幾年扭轉局面，帶領巴塞走出生天。

今年3月接過巴塞會長一職的拉樸達在魯營球場舉行一個長達兩小時的記招，向傳媒解釋現時球會財政狀況：「截至2021年3月21日，負債是11.5億鎊！巴圖美奧以長線貸款去作短線解決危機，結果令球會陷入恐怖慘況。」拉樸達指巴圖美奧在離職時的公開信，只是推卸責任，而信中內容是充滿謊言：「他們要為3月7日前所有事負責，他們責無旁貸。」

元老級球員大幅減薪

隊長碧基早前自動減薪，終助球會及時為迪比與艾歷加西亞兩名新兵註冊，並協助球隊在西甲開咧戰大勝皇家蘇斯達4比2；拉樸達透露球會的薪金支出與收入比例仍是103%，根本是入不敷支。可幸，在球會早前傾妥一筆多達4.7億鎊、利息僅為1.1%的貸款後，總算看到了曙光。拉樸達說：「我相信在數年後，球會經濟狀況會回復健康。」

拉樸達指出，除了碧基外，球隊其餘幾名主將包括沙治羅拔圖、佐迪艾巴及布斯基斯，預計稍後亦會同意減薪，以解決另一新兵阿古路的註冊問題。至於其餘大軍成員之前已在新冠肺炎疫情下齊減人工，在理解球會狀況後，預計亦會同意再作第二波減薪。