巴西玩嘢指阿根廷4球員違疫規 世盃外對賽遭腰斬

原定昨日(5日)舉行的南美洲區世界盃外圍賽，巴西對阿根廷，因為巴西當局開賽前指阿根廷4名英超球員未完成隔離，比賽被迫腰斬。國際足協就事件未有回應。

雖然受到英超球會不願旗下球員到英國紅色旅遊警示國家作賽，然而阿根廷仍然徵召了4名英超兵，分別是阿士東維拉達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）、貝安迪亞（Emiliano Buendia）及熱刺的盧施素（Giovani lo Celso）、基斯甸羅美路（Cristian Romero），當中馬天尼斯、盧施素及羅美路更在今仗正選。

在比賽開賽不久，巴西衞生部門即在警方協助下走入球員，將該4名球員帶走。球證之後將比賽腰斬。球證及場監將向國際足協遞交比賽報告，國際足協只表示會在適當時間作出公布，暫未知會如何處理。

雙方齊批官員闖球場拉人

巴西足協主席Ednaldo Rodrigues就批評防疫部門的行動：「我對電視上等看這場比賽的球迷感到抱歉。」他指：「雖然我們尊重衞生部門的工作，但恕我直言，他們應該一早就跟我們說這個問題，而不是等比賽開始才走入球場。」

阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）也批評：「我不是在找罪魁禍首，不過有些事發生或沒有發生，都不是選擇這個時間作干預。這對於所有人來說應該是場派對，去享受世上最好的球員在比賽。我想阿根廷人都會明白，作為一個教練我是維護我的球員。我們從沒有告知他們不能比賽，他們也只想比賽，巴西球員也一樣。阿根廷足協則指，球隊早於9月3日抵達巴西，並有依照防疫協議。

國際足協未公布處理方法

根據巴西的防疫要求，從英國抵達人士需要接受14日隔離。然而根據國際賽要求，主隊須與所屬國家政府了解入境安排，故此巴西足協理應了解防疫要求。另外，由於阿根廷9月10日會在主場迎戰玻利維亞，故此阿根廷沒有時間等待4名球員完成隔離再重新比賽。