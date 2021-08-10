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巴黎奧運｜公眾馬拉松入場券點樣攞？
2 小時前
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巴黎奧運｜公眾馬拉松入場券點樣攞？
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巴黎奧運的公眾馬拉松資格，已經開始累積。(路透社)

3年後的巴黎奧運，其中一個賣點是所有人都有機會參與的馬拉松項目，巴黎奧組委已推出一個Club Paris 2024的網站，告知大家如何換取到這張奧運入場券。

巴黎奧組委其實早已開啟了Club Paris 2024的網站，想取得入場券首要就是要在網站登記，不過網站目前僅得法文。而想取得抽選參與巴黎奧運馬拉松資格，第一點是首先在網站累積到10萬分才有機會取得抽選資格。在網站成功登記後，就會給予一個運動用的App，在安裝及綁定帳戶，就可以開始邁向巴黎奧運的旅程。

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要參與巴黎奧運，先要在網站登記。不過網站暫時僅得法文。(Club Paris 2024網頁截圖)

那麼，分數是如合累積呢？

Club Paris 2024積分：

踩單車：每公里5分
跑步：每公里20分
行路：每公里10分
其他運動：每30分鐘60分
輸入推薦碼：25分
透過你的推薦碼加入：50分

以上述計算，即是要走1萬公里或是跑5,000公里路後，才有換取奧運出賽的機會。以一場馬拉松42.195公里計算，大概就是完成120場馬拉松才足夠。

相關新聞：東京奧運｜下屆巴黎馬拉松設公開組　跑友係時候做好準備

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如果覺得累，都是去做觀眾吧。(路透社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/巴黎奧運｜公眾馬拉松入場券點樣攞？-280082
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