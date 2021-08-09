巴黎奧運｜奧運獎牌一開四 標誌被嘲似約會網站logo

自從法國巴黎取得 2024 夏季奧運會的主辦權，巴黎便積極展開籌備工作，最新更率先透露，奧運獎牌最新設計可以一開四，實踐「分享」理念。

2024巴黎奧運的奧運獎牌，由法國設計大師Philippe Starck親自操刀，獎牌以「分享」為創作理念，最大特色是一塊獎牌能一分為四。

Philippe Starck認為奧運獎牌的榮耀是建基於一個團隊的努力，所以獎牌設計理念在於「Made for sharing」，他說，希望獎牌得主能將喜悅及榮耀與背後的團隊，以及一直在身邊支持的親有分享。

至於這個設計能否成為最終定案，大家則要拭目以待。

巴黎奧運標誌向女運動員致敬

至於東京奧運閉幕禮上，巴黎奧運籌委會所展示巴黎奧運標誌，首次融入人臉元素，一枚法式咀唇簡潔獨特，讓人好奇設計背後的特殊含義。

巴黎奧運標誌的設計出自曾效力麥當勞的法國品牌管理公司Royalties Ecobranding 之手，標誌大玩視覺效果，看上去既是一面奧運金牌，也是一位短髮女性，同時亦藏有奧運標識性的聖火。標誌中短髮女性的設計靈感來自法國象徵 Marianne，她是自由和理性的擬人形象。而且在 1900 年舉辦的巴黎奧運，是首次開放給女性運動員參加比賽。所以這次的奧運標誌亦有「奧運是屬於所有人」的含義，同時向女性運動員和歷史致敬。 標誌下方的字體「Paris 2024」亦是全新設計，字體簡約線條流暢。巴黎奧運籌委會亦宣布，傷殘奧運會也將沿用同一個標誌。

巴黎奧運標誌公布時，網絡上的評語好壞參半。部分網民認為奧運標誌容易讓人聯想起交友程式Tinder或理髮店標誌，亦有人認為標誌不夠莊重，更似一個 Emoji。

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