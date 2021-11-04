強勢迎打吡 史達寧回勇 曼城襲奧脫福

英超班霸曼城在歐聯A組主場以4比1大勝布魯日，全取3分攀上小組首名，出線在望。今仗有前鋒史達寧重拾射門鞋，藍月亮於香港時間明晚在英超曼市打吡出訪奧脫福(06/11 20:30)，主帥哥迪奧拿表明已將全副集中力轉移至對付曼聯身上，並趁主隊有防線重心華拉尼證實休戰一個月，要全力撲擊紅魔。



出任正前鋒的菲爾科頓開賽15分鐘便為曼城先開紀錄，儘管史東斯的烏龍球助布魯日追和1比1完半場，換邊後盡是藍月天下，馬列斯與後備登場的史達寧及加比爾捷西斯先後建功，最終助主隊大勝4比1。同組巴黎聖日耳門作客RB萊比錫僅打和2比2，曼城賽後得以4戰9分排榜首，聖日耳門8分居次，布魯日4分排第3，藍月出線形勢大好。

史達寧終取得自8月以來首個球會入球，這亦是他近31次代表曼城上陣所入的第3球，但能夠及時回勇，加上今場交出3次助攻的祖奧簡斯路著火，藍月進攻板斧多多，明晚作客近況反覆的紅魔鬼，爭勝機會樂觀。

主帥哥迪奧拿對球隊表現非常滿意，被問到相對曼聯的休息時間較少，他稱：「現時最重要便是對戰曼聯，賽程早已定下，就算要星期五踢也可。曼城從不會得到任何協助，我們都是靠自己，因此我格外滿意。」另邊廂，曼聯防線重心華拉尼已證實因大腿受傷要休戰一個月，不穩的防線將成「紅魔」迎擊曼城的最大弱點。

利物浦阿積士全勝提早出線

另外，同晚的歐聯賽事，利物浦主場以2比0輕取超過大半場打少一人的馬德里體育會，而阿積士則作客以3比1反勝多蒙特；紅軍與阿積士賽後分別在B組及C組同是累積4戰全勝，提早出線。

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