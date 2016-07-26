後美斯年代 對手不再懼怕我們 巴塞失霸氣

西甲班霸巴塞隆拿霸氣不再！剛在聯賽作客畢爾包的巴塞，最終僅靠新兵迪比加盟後首個聯賽入球，以1比1逼和畢爾包。昔日「地上最強」今場不止失分，在球王美斯離隊後，盡失霸氣，被勇於前場壓迫的畢爾包打至傳送頻頻斷纜，頂替美斯做球隊「一哥」的基沙文，未能負起重擔，過渡中的巴塞前景令人憂心。



巴塞現時的精神領袖、中堅碧基上半場中段傷出，後備入場頂替的朗奴阿拿奧祖，完半場前曾有近門倒掛入網，但被指隊友巴夫韋迪之前頭槌二傳犯規在先，被判無效。西班牙傳媒賽後質疑判決，更質疑因巴塞之前歐超聯事件得罪賽會而被針對，連續兩輪均出現不利該隊的爭議判決。畢爾包在換邊後初段憑恩尼高馬天尼斯入波領先，巴塞苦戰至75分鐘，才由迪比禁區左路左腳窄位射世界波破網，搶回1分，新季兩戰得4分。

和波英雄迪比賽後坦承對入波高興，但對戰果感失望。主帥朗奴高文亦坦承失去美斯後，球隊面對情況艱苦：「沒有美斯，對手的高位逼搶變得更加進取，對手變得不再懼怕我們。以前我們只要把球交給美斯，他就不會失掉控球權；如今我們明顯感到失去他的缺失，但一切已無法改變。」

巴塞今場數據一面倒下風，射門次數是9比16，角球數2比13；而原來被視為美斯離隊後的球隊首席球星基沙文，今場更錄得恐怖的五「0」數據，包括0射正、0助攻、0關鍵傳球、0創造機會及0過人紀錄，令巴塞進攻完全失效。

同晚賽事，新升班的愛斯賓奴與維拉利爾互交白卷，中國球星武磊獲球會頒贈一件100號球衣，表揚他為球隊上陣第100次。