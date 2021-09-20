恒大債務風波｜傳簡拿華路解約 鄭智將組臨時教練團領軍

內地傳媒今日(23日)引述消息指，主教練簡拿華路（Fabio Cannavaro）已經與恒大旗下的廣州隊解約，同時隊中的老將鄭智會以隊長兼代理主教練身分，帶領廣州隊出戰中國足協盃。不過，有廣州記者指簡拿華路未有與廣州隊解約，但由於簡拿華路已取消回廣州的機票，估計是仍與球會討論解約事宜。

曾經是8屆中超冠軍的廣州隊，受到恒大集團財困影響之下，有傳已向廣州足協求助及接管。有內地傳媒透露，簡拿華路已經與球會解約，不過廣州電視台記者表示，今早曾了解簡拿華路解約事宜，獲告知現時未解約，但是簡拿華路已取消了23日的機票，估計雙方只是進行解約的談判。

冀收回足協4億「調節費」解困

另外，有指廣州隊方面仍希望完成今個球季，聲稱是為保存中國足球的體面以及讓中超聯賽維持完整，並為廣州足協提供時間尋找接管的方案。廣州隊打算向中國足協收回外援的4億元人民幣「調節費」，這將足夠為球隊支付未來數月的工資及營運。

至於簡拿華路離隊後的教練人選，有傳會由球隊的隊長鄭智，以代理主教練身分組成臨時的教練團，帶領廣州隊出戰之後的中超聯賽及足協盃。

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