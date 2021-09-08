意大利挫立陶宛延續國際賽不敗紀錄至37場

贏得歐洲國家盃之後，意大利國家隊在世界盃外圍賽延續不敗走勢。在昨晚(8日)的世界盃外圍賽，主場以5:0大破立陶宛，創出37場不敗的國際賽紀錄。

上仗與瑞士賽和0:0，返回主場出戰的意大利，今季從英超愛華頓外借至祖雲達斯的前鋒堅恩（Moise Kean）成為主角。這個21歲前鋒在11分鐘先為意大利打開紀錄，加上立陶宛14分鐘的烏龍球，意大利開賽未夠15分鐘已領先2球。薩斯索羅前鋒拉斯柏度尼（Giacomo Raspadori）在24分鐘再入一球，加上堅恩在29分鐘梅開二度，意大利半場已領先4:0。換邊後迪羅倫素（Giovanni Di Lorenzo）在54分鐘錦上添花，令意大利以5:0大勝一場。

10月戰歐國聯四強

意大利贏波之後，以6戰4勝2和暫時排在C組榜首，領先少打兩場的瑞士6分。而意大利今場贏波，將由他們保持的最長國際賽不敗紀錄延長至37場。而之前的紀錄是巴西在1993至1996年以及西班牙在2007至2009年所保持，而意大利10月會進行兩場歐洲國家聯賽的準決賽及決賽，其中他們準決賽會對西班牙。

至於歐國盃亞軍的英格蘭，在另一場世界盃外圍賽，作客被波蘭迫和1:1，但仍在I組以16分領先榜首。