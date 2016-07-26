歐國聯4強｜意大利37場不敗告終 10人應戰負西班牙

意大利37場不敗走勢終告一段落。在周三晚(6日)的歐洲國家聯賽4強，意大利在米蘭主場，在上半場末段開始少打一人之下，以1:2不敵西班牙，結束他們的國際賽不敗紀錄。

今年暑假才在歐洲國家盃的4強擊敗過西班牙，意大利在主場再戰這個對手。不過意大利先在17分鐘失守，效力英超曼城的費倫托利斯（Ferran Torres）接應隊友奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）傳中頂入，為西班牙取得領先。意大利在42分鐘更有隊長邦路斯（Leonardo Bonucci）因為爭頂頭槌時「開踭」，被球證出示第2面黃牌驅逐。而費倫托利斯更於上半場完半場前，再接應奧耶沙巴爾傳中頂成2:0。

當拿隆馬主場遭柴台

換邊後少打一人的意大利，雖然在83分鐘由費達歷高基艾沙（Federico Chiesa）的反擊，由羅倫素柏歷堅尼（Lorenzo Pellegrini）射入追回一球，但最終意大利仍以1:2不敵西班牙，終結他們的37場國際賽不敗。西班牙獲勝後，將會在周日與比利時或法國的勝方爭奪歐國聯的冠軍。

意大利領隊文仙尼（Roberto Mancini）賽後被問到門將的當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）全場被米蘭球迷喝倒彩表示：「這是意大利的比賽，不是球會賽事。他們應該將這種情緒放一旁，只不過是一晚，等巴黎聖日耳門對米蘭時再柴台。意大利就是意大利，這是大於一切。」

另外，17歲的加維（Gavi）成為西班牙歷來最年輕的國腳。西班牙領隊安歷基（Luis Enrique）大讚加維的表現，又指這是一位很全面的球員。