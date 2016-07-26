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拜仁德國盃吞慕遜加柏5蛋　創球會43年最大比數落敗
1 小時前
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拜仁德國盃吞慕遜加柏5蛋　創球會43年最大比數落敗
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拜仁錄得球會43年來最大敗仗。(路透社)

德國班霸拜仁慕尼黑，在周三(27日)晚上的德國盃次圈賽事，作客慕遜加柏輸0:5，是球隊在德國盃的最大敗仗，也是拜仁自1978年之後的球會最大敗仗。

上屆拜仁在德國盃次圈，爆冷在互射12碼不敵乙組的基爾，今屆賽事，拜仁再次在次圈出局。面對同樣為德甲的慕遜加柏，拜仁2分鐘就被古亞迪奧干尼（Kouadio Kone）攻破大門，賓斯拜尼（Ramy Bensebaini）在15分鐘建功，加上21分鐘射入12碼，半場已為這支中游球會領先至3:0。

慕遜加柏在下半場繼續有驚喜，比列安保路（Breel Embolo）下半場51及57分鐘的入球，在今場只有6次射門中目標就取得5球，並以5:0大捷。

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慕遜加柏意外地大勝勁敵拜仁。(路透社)

85場連續入球斷纜

這是拜仁在德國盃史上的最大敗仗，而球會自1978年聯賽不敵杜塞爾多夫1:7之後，今場是拜仁43年來的最大敗仗。同時也是贏得20次德國盃的拜仁，連續兩屆次圈出局。同時也終結拜仁連續85場賽事取得入球的紀錄。

今場因為感染新冠肺炎，主帥尼高士文（Julian Nagelsmann）未能領兵，球隊的體育總監沙歷咸美斯（Hasan Salihamidzic）表示：「我真的很震驚，我們很簡單地沒有準備好。」對於今場大敗，他指：「我們只不過不在狀態，整個上半場我們沒贏過一次攔截和對抗。一切可以出錯的地方都錯了，我們使自己在任何狀況之下都失敗了，是集體失靈。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/拜仁德國盃吞慕遜加柏5蛋　創球會43年最大比數落敗-290584
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