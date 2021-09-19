排總回應DQ 5球隊聲明 稱上屆董事會審批欠清晰準則

早前有5支香港排球隊，在香港排球總會的會員資格遭到取消。5隊早前發聲明批評排總的決定不公。排總昨傍晚回應有關決定，指5支球隊的會員資格獲上屆董事會通過，但現屆董事會認為決定欠缺清晰準則，例如在當時大會選舉前兩周方獲批准並取得投票權，因而受其他會員投訴，但不獲上屆董事會接納，而現屆董事會則接受，並且決定取消5隊的會員資格。

排總的聲明指，該會在2019年度曾討論增加會藉，會員均表示同意，但未有仔細討論由準會員成為正式會員的準則，而時任執委會及董事局未在任期內完成有關工作。至去年12月，排總收到5名準會員申請，時任董事局於選舉投票日前不足兩星期內通過申請，令5名準會員成為正式會員並享有投票權。之後有會員向時任董事局投訴，但不獲接納。

現屆董事會上任後再審視入會決定

排總又表示，現屆董事會在上任後重新審視有關的決定，並於今年1月聘請大律師提供意見，大律師指當時董事局在審視會員申請及作出批核時，並沒有一套客觀準則。因此認為會員的投訴是成立，故現屆董事局作出處理及糾正。排總指在今年5月已向該5名會員作出解釋，並在6月兩度向5名會員列出大律師研究後的理據及原因。

聲明又指出，作為準會員期間，如連續3年不合準則，可取消其準會員資格，董事局需定期對準會員身分作出評核，而該5名準會員申請成為正式會員時未到3年，又指董事局未有作出評核工作。

排總解釋 網民唔收貨

不過，排總的聲明未得到多數網民認同，大部分網民皆留下「嬲嬲」，並留言批評若未有清晰入會準則，現有會員是否也沒有清晰入會資格。

被「DQ」的5支球隊，分別為ALPS SPORTS ASSOCIATION、力臻排球隊、青龍排球會、葵青女子排球隊及仁濟排球會，當中力臻排球隊是早前Viu TV電視劇《男排女將》的原型。5支球隊暫未有再回應排總的聲明，但力臻早前接受訪問曾表示，即使成為排總的正式會員後，仍沒有享有任何作為會員的資源，更需要派人通宵排隊訂場。