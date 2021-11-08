改朝換代 回歸巴塞「殺」氣騰騰 沙維：贏盡每一場

新官上任三把火！巴塞隆拿傳奇球星沙維正式回歸母會，並正式亮相魯營球場會見傳媒與近萬名球迷，並承諾會以最高標準展開工作。根據西班牙傳媒報道，沙維甫上任即大刀闊斧進行改革，一口氣辭退了表現失職的首席隊醫巴魯與體能師艾拔洛卡，更計劃下季送走4名高薪隊長，重整大軍。

上周末離開原任教的艾薩德，沙維與巴塞隆拿正式簽下一紙直到2024年的新帥合約，他在魯營會見球迷，並表示：「我不想太過情緒化，所以只能告訴大家一件事，那便是巴塞隆拿是全世界最好的球會，我們將以最高標準展開工作，去贏一些冠軍。我們不會接受和波與敗陣，必須努力贏得每一場比賽。我想對球迷說，我們需要你們，我們正處困難時刻，需要球迷的支持。」

巴塞隆拿今季戰績低迷，更麻煩是傷兵不絕，連同最新有安素法迪再次受傷，目前大軍中有多達11人正在養傷，而球員體能亦被批評不足以應付整場球賽，或因此緣故，隊醫巴魯與體能師艾拔洛卡便首當其衝，成為沙維上任後首兩位被炒職員。據知，沙維已有教練職員團隊班底候命上場，其中去年才離開魯營的前巴塞首席隊醫列卡度布魯拿博士，之前曾在巴塞工作25年，將會在未來數天內回歸並重掌醫療部，打救球隊。

料清洗老將全面年輕化

另一方面，根據西班牙《國家報》報道，沙維將仿效當年大師兄哥迪奧拿接掌球隊後，將大軍核心由朗拿甸奴、迪高與伊度奧等，轉移至美斯、恩尼斯達及沙維本人接班的做法，在下季的計劃中，嘗試剔走目前陣內4名隊長包括碧基、布斯基斯、沙治羅拔圖與佐迪艾巴，為球隊大換血，將更多機會給予拉馬西亞的青訓精英。

改朝換代 回歸巴塞「殺」氣騰騰 沙維：贏盡每一場