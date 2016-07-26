新冠疫苗︱美大學美式足球教練拒打針 連4助手一同被炒

美國體育運動持續捲入疫苗風波，在美國華盛頓州立大學擔任美式足球教練的Nick Rolovich因為未符合州政府要求所有職員都要接種疫苗，與4名助手齊齊被解僱。

華盛頓州立大學的體育總監Pat Chun表示；「這是令我們足球計劃感到沮喪的一日。」他指：「我們首要的一直是繼續維持我們隊中的年輕人健康和他們的福祉。」

在今年8月，華盛頓州的民主黨籍州長Jay Inslee宣布，所有州僱員與醫療事務工作者都需要接種疫苗，而周一(18日)是最後的限期。然而Nick Rolovich早前已表示拒絕：「當我作出了自己的決定，我仍尊重每一個人，包括教練、職員、學生以至球員，都可以為是否接種新冠疫苗作出決定。我也不會評論自己的決定。」

年薪逾2400萬

Nick Rolovich是華盛頓州立大學最高薪的僱員，年薪達310萬美元（約2,411萬港元）。而該大學已有約9成的僱員以及97%的學生已接種疫苗。Nick Rolovich是首位主要高中被解僱的體育教練。

早前，NBA球星艾榮已因為反對強迫接種疫苗而拒絕接種，由於紐約市要求須接種疫苗才可以比賽，故他不能在主場為球隊上陣。球隊之後更因為艾榮無法為籃網主場上陣，就連同作客及訓練都禁止艾榮的參與。