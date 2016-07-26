新冠肺炎︱英超球會下月國際賽或拒放人 巴西阿根廷將受影響

20支英超球會在周二(24日)發表聲明，表示將不會讓前往英國政府紅色旅遊名單的國家的球員，參與下月的國際賽。

根據英國的防疫規定，從紅色名單內抵達英國後需要隔離10日。英超球會的聲明指出決定獲得英超賽會的支持，又指英超20支球會有19支包括60名球員將有機會前赴26個紅色名單的國家。而國際足協又沒有給予額外豁免了球員在國際賽後的隔離，因此英超球會被迫拒絕放人。

紅色名單須10日隔離

球會又解釋，他們曾與英格蘭足協及英國政府探討解決辦法，然而基於來自紅色名單地區的疫情以及對公眾健康的影響，故此不會為球員作出豁免。他們又指10日的隔離有機會影響球員的利益及健康，而且球員隔離將影響球會兩輪的英超賽事、歐洲球會級賽事，以及聯賽盃第3圈的比賽。同時球員接受10日隔離後，仍需要更多時間恢復。

目前，巴西、阿根廷及埃及都在英國的紅色旅遊名單上。當中利物浦的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）將無法返回埃及出戰對安哥拉的世界盃外圍賽。而巴西與阿根廷在9月5日的世界盃外圍賽對賽亦會受影響，巴西有多達9名國腳在英超，而阿根廷亦有阿士東維拉的門將達米安馬天尼斯（Damián Martínez）。