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新冠肺炎︱英超球會下月國際賽或拒放人　巴西阿根廷將受影響
1 小時前
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新冠肺炎足球英超國際賽世界盃外圍賽巴西阿根廷英國埃及紅色旅遊名單Mohamed SalahDamián Martínez
新冠肺炎︱英超球會下月國際賽或拒放人　巴西阿根廷將受影響
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沙拿將要缺席下周的國家隊賽事。(路透社)

20支英超球會在周二(24日)發表聲明，表示將不會讓前往英國政府紅色旅遊名單的國家的球員，參與下月的國際賽。

根據英國的防疫規定，從紅色名單內抵達英國後需要隔離10日。英超球會的聲明指出決定獲得英超賽會的支持，又指英超20支球會有19支包括60名球員將有機會前赴26個紅色名單的國家。而國際足協又沒有給予額外豁免了球員在國際賽後的隔離，因此英超球會被迫拒絕放人。

 

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愛華頓的李察利臣將無法為巴西在世盃外對阿根廷上陣。(路透社)

紅色名單須10日隔離

球會又解釋，他們曾與英格蘭足協及英國政府探討解決辦法，然而基於來自紅色名單地區的疫情以及對公眾健康的影響，故此不會為球員作出豁免。他們又指10日的隔離有機會影響球員的利益及健康，而且球員隔離將影響球會兩輪的英超賽事、歐洲球會級賽事，以及聯賽盃第3圈的比賽。同時球員接受10日隔離後，仍需要更多時間恢復。

目前，巴西、阿根廷及埃及都在英國的紅色旅遊名單上。當中利物浦的穆罕默德沙拿（Mohamed Salah）將無法返回埃及出戰對安哥拉的世界盃外圍賽。而巴西與阿根廷在9月5日的世界盃外圍賽對賽亦會受影響，巴西有多達9名國腳在英超，而阿根廷亦有阿士東維拉的門將達米安馬天尼斯（Damián Martínez）。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/新冠肺炎︱英超球會下月國際賽或拒放人　巴西阿根廷將受影響-281834
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