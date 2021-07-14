新球季 當拿隆馬勢投PSG 聖日耳門組夢幻陣容

剛與意大利完成勇奪歐國盃壯舉的MVP門神基安盧基當拿隆馬，在結束勝利巡遊及與國家總統、總理會面後，終於公布新去向，將告別效力8年的AC米蘭，踏上新征途。據知，這位「新保方」將以自由身加盟法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)，與沙治奧拉莫斯、尼馬及馬昆奴斯哥利亞等組夢幻陣容，向歐洲列強宣戰！



22歲的當拿隆馬在社交網發文表示：「做出一些決定總是艱難的，但這是個人成長的一部分。我來到米蘭時還是個孩子，8年前我穿起米蘭的球衣，對此我深感光榮，在這裡的日子，我畢生難忘，現在是時候說再見了。做這決定不易，根本無法解釋，我希望接受不同挑戰，我要成長。我衷心祝福米蘭未來取得成功，一份情感讓我與紅黑色永遠聯繫在一起。」



當拿隆馬2013年加入AC青年軍，兩年後被提升上一隊，並在2017年與球會簽下一紙4年合約，年薪為600萬歐元。不過，隨著雙方商討續約無果，當拿隆馬的合約亦已在今月正式結束，根據當地傳媒爆料，他的下一站將是以自由身加盟PSG，新合約年薪達1,000萬歐元，另有200萬歐元獎金。



一直挑戰歐聯不成的聖日耳門，今夏為將星級陣容再升級，之前已先後免費簽入利物浦中場韋拿杜姆與皇家馬德里中堅沙治奧拉莫斯，並從波圖買斷中場丹尼路佩尼拿，再以高達6,000萬歐元從國際米蘭簽入摩洛哥右閘阿舒拉夫。配上原有的巴西尼馬、法國基利安麥巴比及阿根廷迪馬利亞等球星，PSG的超強班底足以傲視天下，勢必輕易重奪法甲，至於要奪歐聯，且看星級球員磨合成果，而豪華陣容的法國國家隊在歐國盃的表現可作參考。