日本國寶三浦知良兩個仔唔敢踢波？ 幼子宣布去打MMA

前曼聯名宿碧咸的次子Romeo早前，宣布加盟父親建立的球隊，國際邁亞密的衞星球會。不過也不是所有球星之後，都想踏足球壇，尤其是越有名氣的。或者是因為父親的成就太高，難免被拿來比較。而前日本國腳，現時世界上最年長的職業足球員三浦知良，其次子三浦孝太昨日(20日)在日本一場綜合格鬥技（MMA）的比賽，宣布會在今年除夕從MMA出道。

54歲的三浦知良，目前仍效力日職球會橫濱FC，其兩名兒子三浦獠太及三浦孝太最終皆沒有選擇繼承父親的衣缽，其中長子三浦獠太雖然短暫踢過業餘聯賽，但最後還是選擇去做電視明星。至於次子的三浦孝太昨晚在一場MMA的比賽上，於中場休息期間登場，並宣布會於今年除夕出戰。

19歲的三浦孝太昨日在比賽休息期間登場，他說：「在這個大家都晌往的比賽場地。在大除夕當日，我將會出道。我真的很高興，亦很感激。」孝太表示，將會為除夕的拳賽做好準備，為觀眾帶來精彩賽事。

長子棄足球去做明星

作為日本國寶，並且現時仍為職業球員，不過三浦知良的兩個兒子似乎都難抵背負三浦知良兒子的壓力，故長子雖然15歲也像父親一樣去巴西踢波留學，但最後都是放棄，並且成為了電視藝員。而現在，次子亦寧願選擇去打MMA。