日職球員集體投訴 鳥棲教練被指對球員施暴連費托都睇唔過眼

日本傳媒昨日報道，多位日職球員以匿名信方式，向日本足協遞交投訴信，指日職球會鳥棲砂岩主帥金明輝多年來向球員使用暴力、施虐以及職權騷擾等。有指該位日本出生的南韓籍教練早在青年軍教練時已多番對青年球員使用暴力及呼喝，甚至連曾效力鳥棲的西班牙前國腳費蘭度托利斯（Fernando Torres）也認為其行為過份作出投訴。

據日本傳媒報道，在金明輝被指在6月底的訓練期間，曾捉住一名球員再用腳將其掃跌，被球會停止3場領軍之後，球會在上月決定召開第三方委員會調查金明輝的投訴，雖然委員會有向一隊球員及職員進行查詢，不過球會在本月8月11日指「（金明輝）已處於不利地位，決定不作出處分。」

職球員不滿球會不作懲處

報道指，投訴信中有指出，職球員已提供很多有關金明輝涉嫌對球員用過份暴力的指控，但球會未有公布及作出相應行動。據報，對金明輝的投訴包括毆打、推開、抓着球員甚至人格否定等，亦有青年球員向傳媒透露，金明輝曾將青年球員推撞向自動售賣機，令不少青年球員身心受創而離隊。

有鳥棲的相關人士透露，當時在鳥棲效力的費蘭度托利斯曾勸說過金明輝，也為向球會要求需要改變有關行徑。知情人士指，鳥棲似乎相當信任金明輝，故此未有作出懲處，而金明輝向球員施暴等行徑亦早已恆常化。日本足協已收到有關的投訴信，並向日職賽會方面了解，日職將會就事件向日本足協提交報告。