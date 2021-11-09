曾任北韓主帥 前德甲神射手將出任港足教練

香港足總雖然仍未公布港隊新主教練人選，不過有外國傳媒表示，向前北韓主教練挪威籍的安達臣（Jørn Andersen）查詢後，確認該位前德甲神射手將會擔任港隊主帥之位。

足總早前表示港隊主帥人選即將公布，其中曾在2016至2018年領兵北韓的安達臣是其中一人。近日安達臣接受德國媒體的訪問，並承認已獲得香港的聘約，將會出任港隊主帥一職。

58歲的安達臣，職業生涯較長時間在德國效力，並曾在1989至1990球季效力法蘭克福期間，以18個聯賽入球成為當屆的德甲神射手，是德甲在1966年有記錄以來的首個外籍神射手。安達臣在2001年起在瑞士的琉森開始教青年隊，在2008至2009年球季帶領當時在德乙的緬恩斯取得德乙亞軍，並重新升上德甲。

目標2034世界盃

安達臣在2016年初次執教國家隊，並帶領北韓多次對上香港。在2018年時，安達臣已經與香港主帥之位有連繫，但當時未獲足總選中。其後安達臣執教韓職球會仁川聯，在2019年季初離隊，之後沒有工作。

安達臣接受訪問時表示，因為沒有工作，所以在接到香港隊的邀請之下，認為是有目標可以達成，故承接港隊的工作。他又指長遠目標是希望帶領香港隊打入2034年的世界盃。