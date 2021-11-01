有片︱伊巴與網紅無奈哥拍片扮「魷魚遊戲」

在周日(10月31日)的意甲聯賽，AC米蘭的40歲前鋒伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）就射入個人第400個聯賽入球，協助球隊大勝。不過可能因為萬聖節要比賽，所以未趕得及慶祝。不過閒時喜歡搞gag又潮的「戰神」，又豈會錯過節日的慶祝。而原來伊巴早與意大利網紅的「無奈哥」Khaby Lame拍了一條《魷魚遊戲》的片，證明「戰神」真的跟得幾貼。

一向表現自信的伊巴，周一就在社交媒體分享與Khaby Lame合作的影片。片中Khaby Lame借大熱《魷魚遊戲》中，過玻璃橋的橋段作嘲諷，然後伊巴最後以守衛身分出現。

其實居於意大利的Khaby Lame不時都有與體壇巨星合作，但是都是探訪居多，合作拍片還是頭一次。影片在Instagram上載不過約10個小時，已有700幾萬人給讚。Khaby Lame在球壇其實都不乏支持者，就好像法國球星的麥巴比，早前入球後更模仿出Khaby Lame的動作，而麥巴比更在比賽之後將球衣送給Khaby Lame。