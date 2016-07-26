有片︱美職門將低級失誤 遭對手倒掛笠死

周四(28日)的美職聯賽出現了有趣的一幕，在波特蘭伐木者對聖荷西地震的比賽，波特蘭伐木者一次反擊，聖荷西地震門將出迎接球後突然甩手，被對方前鋒以倒掛笠入。最終波特蘭伐木者以2:0擊敗聖荷西地震。

在周四舉行的美職聯，西岸第4的波特蘭伐木者主場對聖荷西地震，波特蘭在半場已領先1球。在下半場的55分鐘，波特蘭一次快速反擊，本來波特蘭的中場長傳有點力度過大，令聖荷西門將，前美國奧運隊門將馬辛高斯基（JT Marcinkowski）出迎，其實本應將皮球抱住，不過馬辛高斯基之後失神，往前撞上對手前鋒的戴朗艾斯派拿（Dairon Asprilla）並將球跌出，最後這個哥倫比亞前鋒施倒掛直接笠入。令波特蘭亦憑這一球，最終以2:0擊敗聖荷西。

29歲的戴朗艾斯派拿，在2015年加盟波特蘭，不過此前入球不多，6個球季僅入7球，但今個球季表現大勇，連同周四的金球已獲10個入球，而波特蘭領隊Giovanni Savarese賽後更稱這球是今季的最佳金球。