未能盡慶｜為紅軍英超入百球 神鋒沙拿創歷史

利物浦射手穆罕默德沙拿，轟入個人在紅軍的英超第100球，可惜未能盡興，被主場的賓福特逼和3比3完場。利物浦主帥高普賽後除點名大讚沙拿外，亦坦承未能應付賓福特的長傳進攻，不過搶得1分的利物浦，賽後再嘗榜首滋味。

賓洛克開賽27分鐘為主隊先拔頭籌，紅軍4分鐘後靠迪亞高祖達近門建功扳平。沙拿換邊後早段入波(小圖)，助紅軍反超2比1；但主隊之後又靠真拿達破門得手再度追平。紅軍小將居迪斯鍾斯在67分鐘破門再助客隊領先，但主隊不放棄，由後備入替的尤尼韋沙；完場前8分鐘為今場入球騷埋齋，雙方終打和3比3。

和波後的利物浦，賽後以6戰4勝2和14分，1分之差壓住同得13分的曼城、車路士、曼聯與愛華頓，獨佔榜首；而同一輪賽事中，只有少打一場、今晚深夜作客水晶宮的白禮頓(28/09 03:00)，有機會在贏波後超越紅軍。至於紅軍今場的焦點必是埃及射手沙拿，他以代表紅軍151場英超射入100球，成為球隊頂級聯賽史上百球神射手，同時亦是英超史上單一球會第4快的百球射手，排在舒利亞、哈利卡尼與阿古路之後，超越了亨利。賽後主帥高普表示：「他就是無與倫比。可是我太了解他，他現在只會在更衣室內想像自己，今場為何錯失了兩次入球良機。或者下次他會是史上最快入第150球的球員呢！」

搶回1分的賓福特，開季6戰2勝3和1負，以升班馬而言肯定已超出預期。對此，就連高普亦大讚：「他們是值得攻入3球，我們因為不同原因，應付不了他們的長傳。」

未能盡慶｜為紅軍英超入百球 神鋒沙拿創歷史