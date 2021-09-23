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未能盡慶｜為紅軍英超入百球 神鋒沙拿創歷史
1 小時前
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英超利物浦穆罕默德沙拿賓福特高普迪亞高祖達真拿達居迪斯鍾斯尤尼韋沙
未能盡慶｜為紅軍英超入百球 神鋒沙拿創歷史
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利物浦射手穆罕默德沙拿，轟入個人在紅軍的英超第100球，可惜未能盡興，被主場的賓福特逼和3比3完場。利物浦主帥高普賽後除點名大讚沙拿外，亦坦承未能應付賓福特的長傳進攻，不過搶得1分的利物浦，賽後再嘗榜首滋味。

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沙拿今季腳風順。

賓洛克開賽27分鐘為主隊先拔頭籌，紅軍4分鐘後靠迪亞高祖達近門建功扳平。沙拿換邊後早段入波(小圖)，助紅軍反超2比1；但主隊之後又靠真拿達破門得手再度追平。紅軍小將居迪斯鍾斯在67分鐘破門再助客隊領先，但主隊不放棄，由後備入替的尤尼韋沙；完場前8分鐘為今場入球騷埋齋，雙方終打和3比3。

和波後的利物浦，賽後以6戰4勝2和14分，1分之差壓住同得13分的曼城、車路士、曼聯與愛華頓，獨佔榜首；而同一輪賽事中，只有少打一場、今晚深夜作客水晶宮的白禮頓(28/09 03:00)，有機會在贏波後超越紅軍。至於紅軍今場的焦點必是埃及射手沙拿，他以代表紅軍151場英超射入100球，成為球隊頂級聯賽史上百球神射手，同時亦是英超史上單一球會第4快的百球射手，排在舒利亞、哈利卡尼與阿古路之後，超越了亨利。賽後主帥高普表示：「他就是無與倫比。可是我太了解他，他現在只會在更衣室內想像自己，今場為何錯失了兩次入球良機。或者下次他會是史上最快入第150球的球員呢！」

搶回1分的賓福特，開季6戰2勝3和1負，以升班馬而言肯定已超出預期。對此，就連高普亦大讚：「他們是值得攻入3球，我們因為不同原因，應付不了他們的長傳。」

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/未能盡慶｜為紅軍英超入百球-神鋒沙拿創歷史-286338
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