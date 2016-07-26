東京奧運懶人包︱焦點國際運動員及關鍵比賽日

東京奧運將於7月23日開幕，雖然因為疫情而延遲一年舉行，各國健兒已為今屆賽事作好準備。其中，中國及美國今次都派出海外奧運會歷來最多的運動員參加。現為讀者附上焦點國際運動員及關鍵比賽日等詳情。

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今屆賽事首面金牌將會是射擊的女子10米氣步槍項目，於7月24日的上午產生。中國的王璐瑤和楊倩都會參賽，競逐東奧的首面金牌。不過此前，足球及壘球都會率先展開，其中7月21日會上演女足6場分組賽及壘球的初賽，而7月22日則會上演男足的分組賽及壘球初賽。

戰勝白血病 池江璃花子出戰接力賽

在24日，游泳項目亦將會展開，其中焦點將會是晚上壓軸上演的女子4x100米自由泳接力，去年成功戰勝白血病的日本泳手池江璃花子將代表日本上陣，這位21歲泳手在2018年的亞運會上，取得6金2銀的成績，原本是日本泳隊的其中一個新希望，然而2019年證實患上白血病並退出日本泳隊，其後成功完成治療，於2020年復出後，取得東奧的參賽資格。池江若能帶領日本晉身決賽，將於25日為日本泳隊競逐金牌。而池江亦會出戰女子4x100米混合泳項目。

日本今屆亦有多名具備爭逐金牌能力的泳手，當中包括2019年世錦賽2金1銀得主的瀨戶大也、里約奧運金牌得主萩野公介等。

中國爭取盡攬乒乓跳水金牌

向來是中國金牌大項的跳水，將會於7月25日展開，首個項目是女子雙人3米板，上屆與吳敏霞合作奪金的施廷懋，今屆改配王涵出戰。至於上屆里約男子3米板金牌的曹緣今屆則轉戰10米高台，並與陳艾森合作出戰雙人10米高台項目。其餘項目，中國皆派出首次參與奧運的謝思埸、王宗源、楊健、陳芋汐、全紅婵及張家齊參戰。

中國隊同樣擁有金牌優勢的乒乓球項目，將會於7月26日近來首面金牌，當晚將會進行混雙的金牌戰，中國在乒乓球項目已連續3屆包攬全部金牌。同日還有跳水的男子10米高台決賽，以及體操的男子團體決賽。而7月27日亦會舉行體操的女子團體決賽以及跳水女子雙人3米板決賽。

首次在奧運上演的3人籃球賽，會在7月28日晚上演男女子組的決賽，而足球項目的分組賽將會全部完成。至於7月29日則有兩項焦點賽事，分別是男飛魚的男子100米自由泳決賽以及乒乓球女單的決賽。

多位網球名將退賽 祖高域向「金滿貫」進發

田徑項目將會於7月30日在東京新國立競技場上演，不過首日只會誕生男子1萬米的金牌。而同日，乒乓球會上演男單的決賽，今屆中國乒乓球隊將由馬龍及樊振東出戰男單。而7月31日將會決出「女飛人」，女子100米的決賽將在當晚上演，而七人欖球在舉行女子組的決賽將會完成今屆賽事。至於網球項目，亦會在7月31日先上演女單決賽，而男單決賽會看比賽時間決定於7月31日還是順延至8月1日上演。

今屆奧運網球項目，男女子都有多名好手退出，當中包括前一哥的費達拿（Roger Federer）及拿度（Rafael Nadal），不過兩屆金牌得主的英國球手梅利（Andy Murray）及今年已贏得兩項大滿貫得主，世界排名第一的祖高域（Novak Djokovic）依然會參戰，以達成其「金滿貫」（即贏得4大滿貫及奧運金牌）的目標。至於日本的大坂直美則將會在主場爭取首面奧運金牌。

後保特時代 新飛人誕生

8月1日開始東奧進入最後階段，多個焦點項目將確定金牌得主，其中體操的個人項目在當日開始，男子自由體操、鞍馬、女子跳馬、高低槓都會上演決賽，上屆取得3面個人及1面團體金牌的美國的非裔女子體操選手西蒙拜絲（Simone Biles）將繼續展現實力。田徑場上，男子100米決賽將會在這一夜上演，在飛人保特（Usain Bolt）退役之後，誰會成為新的百米飛人？目前美國的保美爾（Trayvon Bromell）是大熱門人選，這位美國跑手以9秒77的時間，是現時最快的100米男跑手。

在8月2日，體操會舉行男子吊環、跳馬以及女子自由體操的決賽。而羽毛球亦會上演男女單的決賽，且看中華台北的羽毛球「一姐」戴資穎可否為台北隊取得首面奧運羽毛球金牌。而8月3日，體操在完成男子單槓、雙槓及女子平衡木決賽後，將完成所有項目；至於籃球項目則會在這一日開始展開淘汰賽的階段。在8月4日，女子排球項目亦會進入淘汰賽。

英跳水神童戴利 最後奧運舞台

8月5日，田徑將會上演男子110米欄的賽事，女足亦會於當日上演銅牌戰。而乒乓球的女子團體賽，亦會上演決賽。8月6日，沙灘排球女子組決賽會在當日早上上演，而跳水項目將會在當日開始最後一項男子10米高台的初賽，英國的跳水神童戴利（Tom Daley）在4戰奧運之後，迎來最後一次奧運比賽。另外足球項目，女足的決賽及男足的銅牌戰都在當日上演。至於乒乓球完成男子團體決賽之後，亦結束今屆賽事。

8月7日東京奧運多數賽事將會結束，而男子籃球金牌會在當日上演，同時棒球、沙灘排球男子組、男足及男子排球都會上演決賽。而8月8日的東京奧運閉幕禮前，仍有女子籃球決賽、女子手球、女子排球的決賽上演，至於今屆的最後一面金牌，或會是男子水球。