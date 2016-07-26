東京奧運每日焦點︱中國女足挑戰巴西 壘球相隔13年重返奧運 (附直播詳情)

東京奧運的開幕禮雖然要到本周五(23日)才舉行，但個別項目的比賽已率先於今早展開，包括女子壘球及女子足球比賽。其中，壘球項目是相隔13年後再度在奧運上演，2008年金牌得主日本，將會對在之前4屆賽事都取得獎牌的澳洲。

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至於女子足球方面，中國女足將會面對兩屆銀牌得主巴西，曾經6次贏得世界足球小姐的35歲巴西主將馬達在今次賽事仍然在陣。今屆中國女足被編入F組，同組除了巴西外，還有2019年女足世界盃亞軍的荷蘭，以及非洲代表贊比亞。

另外，女足今日亦有兩場焦點賽事，分別是4屆金牌得主美國對傳統女足勁旅瑞典，以及東道主日本迎戰北美洲代表的加拿大。

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7月21日焦點賽事

女子足球

4:00PM 中國對巴西 有線601、661台、now 601、630台直播

4:30PM 瑞典對美國 有線602、662台、now 602台直播

6:30PM 日本對加拿大 有線601、661台、now 601台直播

7:30PM 澳洲對新西蘭 有線602、662台、now 601、630台直播