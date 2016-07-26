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東京奧運每日焦點︱何詩蓓「游」早到晚爭獎牌　伍家朗分組再度上陣 (附比賽時間)
2 小時前
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東京奧運每日焦點︱何詩蓓「游」早到晚爭獎牌　伍家朗分組再度上陣 (附比賽時間)
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截至昨晚11時，日本在獎牌榜排首位。(本報製圖)

東京奧運來到開幕後第5個比賽日，其中香港泳手何詩蓓今早及傍晚都要上陣，其中今晨會在個人強項的女子200米自由泳上陣，力爭今屆香港第二面獎牌。

至於經歷「黑衣事件」的伍家朗，未知有否受事件影響比賽心情，而今日他會在男單分組賽再上陣，另外女單的張雁宜會對印度「一姐」的辛杜，力爭出線資格。

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7月28日香港運動員賽事

羽毛球
10:00AM　女單分組　張雁宜對辛杜
10:40AM　混雙半準決賽　鄧俊文/謝影雪對Marcus Ellis/Lauren Smith
5:00PM　男單分組　伍家朗對科頓

帆船
11:05AM　男子滑浪風帆RS:X賽（第7至9場）　鄭俊樑
11:15AM　女子滑浪風帆RS:X賽（第7至9場）　陳晞文

游泳
9:41AM　女子200米自由泳決賽　何詩蓓
6:15PM　女子100米自由泳初賽　何詩蓓

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何詩蓓今日會先後出戰200米決賽及100米初賽。(美聯社)
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3人籃球項目會在今日結束。(路透社)

3人籃球煞科　體操男子個人全能決賽

除香港運動員之外，今日還有跳水男子雙人3米板及體操男子個人全能的決賽，其中日本的橋本大輝在預賽取得首名晉級，而中國的孫煒及肖若騰亦有份參賽；在今屆奧運，於體操個人項目打入決賽的中國隊成員不多，其中個人全能爭取獎牌機會最大。

男子足球項目今日會上演分組賽最後一場，衛冕金牌的巴西上仗被科特迪瓦迫和，今場對沙特阿拉伯定要爭取贏波出線。

今屆新增的3人籃球項目，今日會舉行男子及女子組的決賽，而7人欖球亦會在今日上演男子決賽。

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7月28日焦點賽事

3人籃球
8:55PM　女子組決賽
9:25PM　男子組決賽

體操
6:15PM　男子個人全能決賽

男子籃球
12:40PM　A組　美國對伊朗

跳水
2:00PM　男子雙人3米板

男子足球
4:00PM　D組　德國對科特迪瓦
4:00PM　D組　沙特阿拉伯對巴西
4:30PM　B組　南韓對洪都拉斯
7:00PM　C組　西班牙對阿根廷
7:30PM　A組　法國對日本

7人欖球
5:00PM　男子決賽

網球
未定　祖高域

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運每日焦點︱何詩蓓游早到晚爭獎牌　伍家朗分組再度上陣附直播詳情-277645
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