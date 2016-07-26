東京奧運每日焦點︱何詩蓓「游」早到晚爭獎牌 伍家朗分組再度上陣 (附比賽時間)

東京奧運來到開幕後第5個比賽日，其中香港泳手何詩蓓今早及傍晚都要上陣，其中今晨會在個人強項的女子200米自由泳上陣，力爭今屆香港第二面獎牌。

至於經歷「黑衣事件」的伍家朗，未知有否受事件影響比賽心情，而今日他會在男單分組賽再上陣，另外女單的張雁宜會對印度「一姐」的辛杜，力爭出線資格。

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7月28日香港運動員賽事

羽毛球

10:00AM 女單分組 張雁宜對辛杜

10:40AM 混雙半準決賽 鄧俊文/謝影雪對Marcus Ellis/Lauren Smith

5:00PM 男單分組 伍家朗對科頓

帆船

11:05AM 男子滑浪風帆RS:X賽（第7至9場） 鄭俊樑

11:15AM 女子滑浪風帆RS:X賽（第7至9場） 陳晞文

游泳

9:41AM 女子200米自由泳決賽 何詩蓓

6:15PM 女子100米自由泳初賽 何詩蓓

3人籃球煞科 體操男子個人全能決賽

除香港運動員之外，今日還有跳水男子雙人3米板及體操男子個人全能的決賽，其中日本的橋本大輝在預賽取得首名晉級，而中國的孫煒及肖若騰亦有份參賽；在今屆奧運，於體操個人項目打入決賽的中國隊成員不多，其中個人全能爭取獎牌機會最大。

男子足球項目今日會上演分組賽最後一場，衛冕金牌的巴西上仗被科特迪瓦迫和，今場對沙特阿拉伯定要爭取贏波出線。

今屆新增的3人籃球項目，今日會舉行男子及女子組的決賽，而7人欖球亦會在今日上演男子決賽。

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7月28日焦點賽事

3人籃球

8:55PM 女子組決賽

9:25PM 男子組決賽

體操

6:15PM 男子個人全能決賽

男子籃球

12:40PM A組 美國對伊朗

跳水

2:00PM 男子雙人3米板

男子足球

4:00PM D組 德國對科特迪瓦

4:00PM D組 沙特阿拉伯對巴西

4:30PM B組 南韓對洪都拉斯

7:00PM C組 西班牙對阿根廷

7:30PM A組 法國對日本

7人欖球

5:00PM 男子決賽

網球

未定 祖高域