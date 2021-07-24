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東京奧運每日焦點︱女子10米氣步槍料誕今屆首金　江旻憓領銜女子重劍爭創佳績 (附直播詳情)
2021-07-24
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東京奧運射擊女子10米氣步槍楊倩王璐瑤女子重劍江旻憓佘繕妡連翊希羽毛球伍家朗乒乓球黃鎮廷杜凱琹林兆恒體操石偉雄女子4x100米自由泳接力女子足球日本英國贊比亞中國大坂直美鄭賽賽祖高域
東京奧運每日焦點︱女子10米氣步槍料誕今屆首金　江旻憓領銜女子重劍爭創佳績 (附直播詳情)
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東京奧運是日焦點
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香港女子重劍代表，將於今日的個人賽率先爭取獎牌。(新華社)

東京奧運首個比賽日展開，而今屆奧運的首面金牌，亦會預料於今早（24日）誕生。該面金牌預計會由射擊項目的女子10米氣步槍定出。在該項目，國家隊有楊倩及王璐瑤兩名選手參戰。

江旻憓佘繕妡連翊希登場

至於多名香港運動員亦會在今日登場，當中女子重劍代表江旻憓、佘繕妡及連翊希會首先在個人賽出場，根據昨日的抽籤，港隊的江旻憓及佘繕妡同編入藍區，同區有南韓的崔仁晶，是現時世界排名第2的劍手，於2012年倫敦奧運贏過銀牌。

佘繕妡與連翊希先進行64強賽事，佘繕妡會先對俄羅斯劍手Aizanat Murtazaeva，而連翊希就會對新加坡的Abdul Rahman。至於江旻憓在32強才出戰，對手是秘魯的Doig Calderon，而佘繕妡晉級32強就隨即面對崔仁晶；連翊希在32強的對手則會是世界排名第1的羅馬尼亞Ana Maria Popescu。而江旻憓最快會在半準決賽對上崔仁晶，若能打入決賽則預計在今晚7時45分舉行。至於羽毛球代表伍家朗，將會於男單分組賽面對墨西哥選手。

在乒乓球方面，混雙的黃鎮廷與杜凱琹將會對匈牙利組合Adam Szudi及Szandra Pergel。而林兆恒會在男單首圈對波多黎各的球手Brian Afanador。

體操代表石偉雄出戰個人項目

香港體操代表石偉雄今日會先在初賽上陣，爭取出戰個人項目決賽資格。而蔡曉鋒就會在公路單車賽上陣。晚上，女子4x100米自由泳接力將舉行初賽，香港隊將會在第1組出戰，但同組預賽對手包括美國、英國、法國、瑞典、丹麥及巴西。

在昨日的賽艇單人雙槳項目初賽得第4的洪詠甄，今日就會在復活賽出戰，只要取得前兩名將可取得半準決賽的資格，若未能取得前兩名則跌入排名賽。

相關新聞：東京奧運懶人包︱完整港隊名單、賽程及李慧詩何詩蓓石偉雄焦點賽日

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7月24日香港運動員賽事

賽艇
7:50AM　女子單人雙槳復活賽第3組　洪詠甄

劍擊
8:00AM　女子重劍個人初賽　佘繕妡對Aizanat Murtazaeva、連翊希對Abdul Rahman
8:55AM　女子重劍個人32強　江旻憓對Doig Calderon
12:35PM　女子重劍個人16強
2:25PM　女子重劍個人半準決賽
5:00PM　女子重劍個人準決賽
6:50PM　女子重劍個人銅牌戰
7:45PM　女子重劍個人決賽
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體操
1:30PM　男子初賽第二節　石偉雄
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羽毛球
9:20AM　男子單打　伍家朗對蒙洛斯（Lino Muñoz）
6:20PM　混合雙打　鄧俊文/謝影雪對陳炳橓/吳柳瑩

公路單車
10:00AM　男子公路賽　蔡曉鋒
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乒乓球
10:15AM　混雙　黃鎮廷/杜凱琹對Adam Szudi/Szandra Pergel
3:30PM　男單　林兆恒對Brian Afanador

游泳
7:43PM　女子4x100米自由泳接力預賽　何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳、鄭莉梅、何南慧

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大坂直美將在女單首圈上陣。(路透社)

女子4x100米自由泳接力　池江璃花子登場

除了本地運動員外，女子足球會上演第二場的分組賽，當中首戰失分的日本會對英國，英國第一場就以2:0擊破智利，至於首戰吞巴西5蛋的中國隊，就會對首仗3:10不敵荷蘭的贊比亞。至於在女子4x100米自由泳接力，第2組預賽就會有日本出現，其中池江璃花子將代表日本上陣。

相關新聞：東京奧運懶人包︱焦點國際運動員及關鍵比賽日

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7月24日其他焦點賽事

射擊
9:45AM　女子10米氣步槍
now 607台直播

女子足球
4:00PM　F組　中國對贊比亞
4:30PM　G組　瑞典對澳洲
6:30PM　E組　日本對英國
7:00PM　F組　荷蘭對巴西
7:30PM　G組　新西蘭對美國
now 607台直播

網球
未定　男單　祖高域對Hugo Dellien

游泳
7:48PM　女子4x100米自由泳接力預賽

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運每日焦點︱女子10米氣步槍定出今屆首金　江旻憓領銜女子重劍個人賽爭獎牌-277015
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