東京奧運每日焦點︱女子10米氣步槍料誕今屆首金 江旻憓領銜女子重劍爭創佳績 (附直播詳情)

東京奧運首個比賽日展開，而今屆奧運的首面金牌，亦會預料於今早（24日）誕生。該面金牌預計會由射擊項目的女子10米氣步槍定出。在該項目，國家隊有楊倩及王璐瑤兩名選手參戰。

江旻憓佘繕妡連翊希登場

至於多名香港運動員亦會在今日登場，當中女子重劍代表江旻憓、佘繕妡及連翊希會首先在個人賽出場，根據昨日的抽籤，港隊的江旻憓及佘繕妡同編入藍區，同區有南韓的崔仁晶，是現時世界排名第2的劍手，於2012年倫敦奧運贏過銀牌。

佘繕妡與連翊希先進行64強賽事，佘繕妡會先對俄羅斯劍手Aizanat Murtazaeva，而連翊希就會對新加坡的Abdul Rahman。至於江旻憓在32強才出戰，對手是秘魯的Doig Calderon，而佘繕妡晉級32強就隨即面對崔仁晶；連翊希在32強的對手則會是世界排名第1的羅馬尼亞Ana Maria Popescu。而江旻憓最快會在半準決賽對上崔仁晶，若能打入決賽則預計在今晚7時45分舉行。至於羽毛球代表伍家朗，將會於男單分組賽面對墨西哥選手。

在乒乓球方面，混雙的黃鎮廷與杜凱琹將會對匈牙利組合Adam Szudi及Szandra Pergel。而林兆恒會在男單首圈對波多黎各的球手Brian Afanador。

體操代表石偉雄出戰個人項目

香港體操代表石偉雄今日會先在初賽上陣，爭取出戰個人項目決賽資格。而蔡曉鋒就會在公路單車賽上陣。晚上，女子4x100米自由泳接力將舉行初賽，香港隊將會在第1組出戰，但同組預賽對手包括美國、英國、法國、瑞典、丹麥及巴西。

在昨日的賽艇單人雙槳項目初賽得第4的洪詠甄，今日就會在復活賽出戰，只要取得前兩名將可取得半準決賽的資格，若未能取得前兩名則跌入排名賽。

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7月24日香港運動員賽事

賽艇

7:50AM 女子單人雙槳復活賽第3組 洪詠甄

劍擊

8:00AM 女子重劍個人初賽 佘繕妡對Aizanat Murtazaeva、連翊希對Abdul Rahman

8:55AM 女子重劍個人32強 江旻憓對Doig Calderon

12:35PM 女子重劍個人16強

2:25PM 女子重劍個人半準決賽

5:00PM 女子重劍個人準決賽

6:50PM 女子重劍個人銅牌戰

7:45PM 女子重劍個人決賽

now 604台直播

體操

1:30PM 男子初賽第二節 石偉雄

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羽毛球

9:20AM 男子單打 伍家朗對蒙洛斯（Lino Muñoz）

6:20PM 混合雙打 鄧俊文/謝影雪對陳炳橓/吳柳瑩

公路單車

10:00AM 男子公路賽 蔡曉鋒

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乒乓球

10:15AM 混雙 黃鎮廷/杜凱琹對Adam Szudi/Szandra Pergel

3:30PM 男單 林兆恒對Brian Afanador

游泳

7:43PM 女子4x100米自由泳接力預賽 何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳、鄭莉梅、何南慧

女子4x100米自由泳接力 池江璃花子登場

除了本地運動員外，女子足球會上演第二場的分組賽，當中首戰失分的日本會對英國，英國第一場就以2:0擊破智利，至於首戰吞巴西5蛋的中國隊，就會對首仗3:10不敵荷蘭的贊比亞。至於在女子4x100米自由泳接力，第2組預賽就會有日本出現，其中池江璃花子將代表日本上陣。

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7月24日其他焦點賽事

射擊

9:45AM 女子10米氣步槍

now 607台直播

女子足球

4:00PM F組 中國對贊比亞

4:30PM G組 瑞典對澳洲

6:30PM E組 日本對英國

7:00PM F組 荷蘭對巴西

7:30PM G組 新西蘭對美國

now 607台直播

網球

未定 男單 祖高域對Hugo Dellien

游泳

7:48PM 女子4x100米自由泳接力預賽