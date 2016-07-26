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東京奧運每日焦點︱港女子重劍今撼國家隊　中國女排戰美國圖挽失地(附直播詳情)
6 小時前
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東京奧運每日焦點︱港女子重劍今撼國家隊　中國女排戰美國圖挽失地(附直播詳情)
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截至昨晚11時，日本排在東京奧運獎牌榜首位，香港則排在第16位。

東京奧運第4個比賽日，香港運動員繼續分途出擊。昨日(26日)晚上，港隊運動員張家朗在男子花劍奪金後，今日輪到女子重劍隊登場。在個人項目未能再進一步，香港女子重劍隊16強先要面對強敵的中國，若能取勝或有望再添獎牌。

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至於香港泳手何詩蓓昨日以第8名，晉身今早的200米自由泳準決賽，成績較她保持的香港紀錄仍有近2秒距離，何詩蓓仍有餘力在今場爭取比上屆奧運更好的成績。

另外，乒乓球的杜凱琹會在女單第三圈，會迎戰17歲的南韓小將申裕斌。羽毛球方面，張雁宜會在女單分組賽上陣。

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7月27日香港運動員賽事

游泳
9:30AM　女子200米自由泳準決賽　何詩蓓
now605台直播

乒乓球
10:00AM　女子單打第三圈　杜凱琹對申裕斌
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劍擊
10:25AM　女子重劍團體半準決賽　香港對中國
12:40PM　女子重劍團體準決賽
now605台直播
6:30PM　女子重劍團體決賽
now602台直播

帆船
11:05AM　女子雷射型（第5、6場）　洛雅怡

羽毛球
11:40AM　女單分組賽　張雁宜對Ksenia Polikarpova
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香港女子重劍隊，今日會先迎戰中國。(路透社)

滑水項目今日收官

除了香港運動員外，首戰不敵土耳其的中國女排，今早將迎戰美國；而昨日中國跳水隊失落男子雙人10米高台金牌，今日輪到上演女子雙人10米高台決賽。

同樣表現令人失望的中國女足，將會面對荷蘭。荷蘭上仗與巴西打平，因此要爭取首名出線，今仗便必須大勝中國，故中國女足出線機會非常渺茫。

另外，今屆新項目的滑水今日會完成全部比賽，男女子組決賽亦會在今日上演。

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7月27日焦點賽事

女子排球
10:05AM　中國對美國
1:20PM　日本對塞爾維亞

跳水
2:00PM　女子雙人10米高台
now601、604台直播

滑水
2:46PM　男子組決賽
3:31PM　女子組決賽

女子足球
4:00PM　G組　美國對澳洲
now606台直播
4:00PM　G組　新西蘭對瑞典
7:00PM　E組　加拿大對英國
7:00PM　E組　智利對日本
7:30PM　F組　荷蘭對中國
7:30PM　F組　巴西對贊比亞
now604台直播

游泳
6:02PM　男子100米自由泳預賽
now605台直播

體操
6:45PM　女子團體決賽
now601、606台直播

網球
女單　大坂直美對Markéta Vondroušová
男單　錦織圭對Marcos Giron

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首次登陸奧運的滑水項目，今日將會完成全部賽事。(路透社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運每日焦點︱港女子重劍今撼國家隊　中國女排戰美國圖挽失地附直播詳情-277446
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