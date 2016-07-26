東京奧運每日焦點︱港女子重劍今撼國家隊 中國女排戰美國圖挽失地(附直播詳情)

東京奧運第4個比賽日，香港運動員繼續分途出擊。昨日(26日)晚上，港隊運動員張家朗在男子花劍奪金後，今日輪到女子重劍隊登場。在個人項目未能再進一步，香港女子重劍隊16強先要面對強敵的中國，若能取勝或有望再添獎牌。

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至於香港泳手何詩蓓昨日以第8名，晉身今早的200米自由泳準決賽，成績較她保持的香港紀錄仍有近2秒距離，何詩蓓仍有餘力在今場爭取比上屆奧運更好的成績。

另外，乒乓球的杜凱琹會在女單第三圈，會迎戰17歲的南韓小將申裕斌。羽毛球方面，張雁宜會在女單分組賽上陣。

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7月27日香港運動員賽事

游泳

9:30AM 女子200米自由泳準決賽 何詩蓓

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乒乓球

10:00AM 女子單打第三圈 杜凱琹對申裕斌

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劍擊

10:25AM 女子重劍團體半準決賽 香港對中國

12:40PM 女子重劍團體準決賽

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6:30PM 女子重劍團體決賽

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帆船

11:05AM 女子雷射型（第5、6場） 洛雅怡

羽毛球

11:40AM 女單分組賽 張雁宜對Ksenia Polikarpova

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滑水項目今日收官

除了香港運動員外，首戰不敵土耳其的中國女排，今早將迎戰美國；而昨日中國跳水隊失落男子雙人10米高台金牌，今日輪到上演女子雙人10米高台決賽。

同樣表現令人失望的中國女足，將會面對荷蘭。荷蘭上仗與巴西打平，因此要爭取首名出線，今仗便必須大勝中國，故中國女足出線機會非常渺茫。

另外，今屆新項目的滑水今日會完成全部比賽，男女子組決賽亦會在今日上演。

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7月27日焦點賽事

女子排球

10:05AM 中國對美國

1:20PM 日本對塞爾維亞

跳水

2:00PM 女子雙人10米高台

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滑水

2:46PM 男子組決賽

3:31PM 女子組決賽

女子足球

4:00PM G組 美國對澳洲

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4:00PM G組 新西蘭對瑞典

7:00PM E組 加拿大對英國

7:00PM E組 智利對日本

7:30PM F組 荷蘭對中國

7:30PM F組 巴西對贊比亞

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游泳

6:02PM 男子100米自由泳預賽

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體操

6:45PM 女子團體決賽

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網球

女單 大坂直美對Markéta Vondroušová

男單 錦織圭對Marcos Giron