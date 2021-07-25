東京奧運每日焦點︱滑浪風帆開賽港隊陳晞文鄭俊樑上陣 中國女排今日登場 (附直播詳情)

東京奧運第二個正賽日，香港代表將會陸續上陣，當中包括滑浪風帆的陳晞文及鄭俊樑。至於美國男子籃球「夢之隊」今日（25日）下午將對法國，而港人關注的中國女排今日下午亦有比賽。

港隊在第二個賽日，羽毛球僅得混雙的鄧俊文與謝影雪有比賽。賽艇項目方面，單人雙槳則會進行準決賽；而滑浪風帆項目男女子RS:X賽，會分別舉行3回合的比賽。

乒乓球項目方面，林兆恒會在男單對印度的Sathiyan Gnanasekaran，而混雙杜凱琹與黃鎮廷則繼續向獎牌前進。晚上，歐鎧淳亦會出戰女子100米背泳的初賽。

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7月25日香港運動員賽事

賽艇

10:00AM 女子單人雙槳 洪詠甄

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羽毛球

11:00AM 混雙 鄧俊文/謝影雪對王懿律/黃東萍

帆船

11:05AM 滑浪風帆男子RS:X賽（第1至3場） 鄭俊樑

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11:05AM 帆船女子單人雷射型（第1至2場） 洛雅怡

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2:05PM 滑浪風帆女子RS:X賽（第1至3場） 陳晞文

有線602、662台直播

游泳

6:02PM 女子100米背泳初賽 歐鎧淳

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乒乓球

9:00AM 混雙半準決賽 杜凱琹、黃鎮廷

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1:00PM 男單次圈 林兆恒對Sathiyan Gnanasekaran

有線601、661台直播

3:15PM 女單次圈 蘇慧音對肖瑤茜

7:00PM 混雙準決賽 杜凱琹、黃鎮廷

美國男籃迎戰法國

至於其他焦點項目，當中女子體操今日會先進行個人項目的初賽。而美國男子籃球隊今日亦會亮相，在分組賽先迎戰法國。在足球項目首戰4:2大破德國的巴西，今日則會對上科特迪瓦。

另外，因為出席東京奧運開幕禮推遲比賽日的大坂直美，會在網球女單項目對中國的鄭賽賽。中國女排今日亦會登場，迎戰土耳其。

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7月25日焦點賽事

體操

9:00AM 女子預賽第一組

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10:55AM 女子預賽第二組

2:10PM 女子預賽第三組

4:05PM 女子預賽第四組

7:20PM 女子預賽第五組

男子籃球

8:00PM A組 法國對美國

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跳水

2:00PM 女子雙人3米板決賽

有線602、662台、now 604台直播

男子足球

3:30PM C組 埃及對阿根廷

4:30PM D組 巴西對科特迪瓦

6​​​​:30PM C組 澳洲對西班牙

​​7​​:00PM A組 日本對墨西哥

​​7​​:30PM D組 沙特阿拉伯對德國

游泳

6:17PM 男子200米自由泳初賽

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7:30PM 男子4x100米自由泳接力初賽

有線601、661台直播

網球

未定 大坂直美對鄭賽賽

未定 梅利對Felix Auger-Aliassime

未定 錦織圭對盧比利夫

女子排球

3:25PM 中國對土耳其

6:40PM 日本對肯雅