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東京奧運每日焦點︱滑浪風帆開賽港隊陳晞文鄭俊樑上陣　中國女排今日登場 (附直播詳情)
2021-07-25
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東京奧運每日焦點︱滑浪風帆開賽港隊陳晞文鄭俊樑上陣　中國女排今日登場 (附直播詳情)
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截至本港時間昨晚11時，中國以3金1銅，暫列東京奧運獎牌榜首位。(本報製圖)

東京奧運第二個正賽日，香港代表將會陸續上陣，當中包括滑浪風帆的陳晞文及鄭俊樑。至於美國男子籃球「夢之隊」今日（25日）下午將對法國，而港人關注的中國女排今日下午亦有比賽。

港隊在第二個賽日，羽毛球僅得混雙的鄧俊文與謝影雪有比賽。賽艇項目方面，單人雙槳則會進行準決賽；而滑浪風帆項目男女子RS:X賽，會分別舉行3回合的比賽。

乒乓球項目方面，林兆恒會在男單對印度的Sathiyan Gnanasekaran，而混雙杜凱琹與黃鎮廷則繼續向獎牌前進。晚上，歐鎧淳亦會出戰女子100米背泳的初賽。

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7月25日香港運動員賽事

賽艇
10:00AM　女子單人雙槳　洪詠甄
有線601、661台、now 607台直播

羽毛球
11:00AM　混雙　鄧俊文/謝影雪對王懿律/黃東萍

帆船
11:05AM　滑浪風帆男子RS:X賽（第1至3場）　鄭俊樑
有線602、662台直播
11:05AM　帆船女子單人雷射型（第1至2場）　洛雅怡
now 604台直播
2:05PM　滑浪風帆女子RS:X賽（第1至3場）　陳晞文
有線602、662台直播

游泳
6:02PM　女子100米背泳初賽　歐鎧淳
now 605台直播

乒乓球
9:00AM　混雙半準決賽　杜凱琹、黃鎮廷
有線601、661台直播
1:00PM　男單次圈　林兆恒對Sathiyan Gnanasekaran
有線601、661台直播
3:15PM　女單次圈　蘇慧音對肖瑤茜
7:00PM　混雙準決賽　杜凱琹、黃鎮廷

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陳晞文將在滑浪風帆項目出戰。(新華社)

美國男籃迎戰法國

至於其他焦點項目，當中女子體操今日會先進行個人項目的初賽。而美國男子籃球隊今日亦會亮相，在分組賽先迎戰法國。在足球項目首戰4:2大破德國的巴西，今日則會對上科特迪瓦。

另外，因為出席東京奧運開幕禮推遲比賽日的大坂直美，會在網球女單項目對中國的鄭賽賽。中國女排今日亦會登場，迎戰土耳其。

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7月25日焦點賽事

體操
9:00AM　女子預賽第一組
now 607台直播
10:55AM　女子預賽第二組
2:10PM　女子預賽第三組
4:05PM　女子預賽第四組
7:20PM　女子預賽第五組

男子籃球
8:00PM　A組　法國對美國
now 604台直播

跳水
2:00PM　女子雙人3米板決賽
有線602、662台、now 604台直播

男子足球
3:30PM　C組　埃及對阿根廷
4:30PM　D組　巴西對科特迪瓦
6​​​​:30PM　C組　澳洲對西班牙
​​7​​:00PM　A組　日本對墨西哥
​​7​​:30PM　D組　沙特阿拉伯對德國

游泳
6:17PM　男子200米自由泳初賽
有線601、661台直播
7:30PM　男子4x100米自由泳接力初賽
有線601、661台直播

網球
未定　大坂直美對鄭賽賽
未定　梅利對Felix Auger-Aliassime
未定　錦織圭對盧比利夫

女子排球
3:25PM　中國對土耳其
6:40PM　日本對肯雅

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中國女排今午登場。(新華社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運每日焦點︱滑浪風帆開賽港隊陳晞文鄭俊樑上陣　中國女排今日登場-附直播詳情-277024
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