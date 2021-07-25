東京奧運每日焦點︱滑浪風帆開賽港隊陳晞文鄭俊樑上陣　中國女排今日登場 (附直播詳情)

東京奧運第二個正賽日，香港代表將會陸續上陣，當中包括滑浪風帆的陳晞文及鄭俊樑。至於美國男子籃球「夢之隊」今日（25日）下午將對法國，而港人關注的中國女排今日下午亦有比賽。
港隊在第二個賽日，羽毛球僅得混雙的鄧俊文與謝影雪有比賽。賽艇項目方面，單人雙槳則會進行準決賽；而滑浪風帆項目男女子RS:X賽，會分別舉行3回合的比賽。
乒乓球項目方面，林兆恒會在男單對印度的Sathiyan Gnanasekaran，而混雙杜凱琹與黃鎮廷則繼續向獎牌前進。晚上，歐鎧淳亦會出戰女子100米背泳的初賽。
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7月25日香港運動員賽事
賽艇
10:00AM 女子單人雙槳 洪詠甄
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羽毛球
11:00AM 混雙 鄧俊文/謝影雪對王懿律/黃東萍
帆船
11:05AM 滑浪風帆男子RS:X賽（第1至3場） 鄭俊樑
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11:05AM 帆船女子單人雷射型（第1至2場） 洛雅怡
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2:05PM 滑浪風帆女子RS:X賽（第1至3場） 陳晞文
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游泳
6:02PM 女子100米背泳初賽 歐鎧淳
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乒乓球
9:00AM 混雙半準決賽 杜凱琹、黃鎮廷
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1:00PM 男單次圈 林兆恒對Sathiyan Gnanasekaran
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3:15PM 女單次圈 蘇慧音對肖瑤茜
7:00PM 混雙準決賽 杜凱琹、黃鎮廷
美國男籃迎戰法國
至於其他焦點項目，當中女子體操今日會先進行個人項目的初賽。而美國男子籃球隊今日亦會亮相，在分組賽先迎戰法國。在足球項目首戰4:2大破德國的巴西，今日則會對上科特迪瓦。
另外，因為出席東京奧運開幕禮推遲比賽日的大坂直美，會在網球女單項目對中國的鄭賽賽。中國女排今日亦會登場，迎戰土耳其。
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7月25日焦點賽事
體操
9:00AM 女子預賽第一組
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10:55AM 女子預賽第二組
2:10PM 女子預賽第三組
4:05PM 女子預賽第四組
7:20PM 女子預賽第五組
男子籃球
8:00PM A組 法國對美國
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跳水
2:00PM 女子雙人3米板決賽
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男子足球
3:30PM C組 埃及對阿根廷
4:30PM D組 巴西對科特迪瓦
6:30PM C組 澳洲對西班牙
7:00PM A組 日本對墨西哥
7:30PM D組 沙特阿拉伯對德國
游泳
6:17PM 男子200米自由泳初賽
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7:30PM 男子4x100米自由泳接力初賽
有線601、661台直播
網球
未定 大坂直美對鄭賽賽
未定 梅利對Felix Auger-Aliassime
未定 錦織圭對盧比利夫
女子排球
3:25PM 中國對土耳其
6:40PM 日本對肯雅