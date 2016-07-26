東京奧運每日焦點︱男足開波重演上屆決賽戲碼 衞冕巴西硬撼德國 (附直播詳情)

東京奧運經過首日的女足及壘球賽事，今日(22日)迎來第二個比賽日，輪到男子足球項目展開，其中衞冕金牌的巴西將於橫濱國際運動場，與德國再演上屆決賽戲碼。

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男足的首個賽日，16支球隊分別於4個球場進行8場比賽。其中焦點大戰落在橫濱，上屆有尼馬壓陣的巴西，將面對傳統勁旅德國。不過，德國今屆隊中球員國際賽經驗不多，而且效力都是德甲中下游球會為主。除了3個超齡球員外，最多大賽經驗或許已是德甲RB萊比錫守將軒歷治斯（Benjamin Henrichs）。相反巴西雖然沒有尼馬這些巨星級球員，但有效力愛華頓的李察利臣（Richarlison）及效力阿士東維拉的杜格拉斯雷斯（Douglas Luiz），兩人上季已在英超取得表現。

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其餘比賽方面，期望主場取得獎牌的日本，會對非洲代表南非。南非早前因為有球員確診，今場比賽未知可否如期。至於派出多位歐國盃戰將的西班牙，將會在札幌巨蛋面對埃及。另外，女子壘球項目今日上演第二日比賽，其中美國將會對加拿大，而日本則會對墨西哥。

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7月22日焦點賽事

男子足球

3:30PM 埃及對西班牙

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4:00PM 墨西哥對法國

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6:30PM 阿根廷對澳洲

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7:00PM 日本對南非

有線602、662台直播

7:30PM 巴西對德國

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