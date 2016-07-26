東京奧運每日焦點︱開幕禮今晚舉行 港將洪詠甄率先上陣 (附直播詳情)

東京奧運將於今日（23日）晚上在東京新國立運動場舉行開幕禮，但包括射箭、馬術、賽艇及射擊等項目，都會在今晨先進行預賽及資格賽。其中，在賽艇項目，出戰女子單人雙槳的洪詠甄，是首位在東京奧運上陣的香港代表。

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今屆賽艇項目會在東京海之森公園水上運動場舉行，今日先會進行男女子單人雙槳、男女子雙人雙槳，以及男女子四人雙槳預賽，當中港隊代表洪詠甄出戰的女子單人雙槳預賽第3組出賽，預計在今早8時50分舉行。

將與歐洲冠軍及中國代表同組

單人雙槳的預賽會有5名運動員比賽，獲得前3名者將晉身半準決賽，而其餘選手則跌入復活賽，復活賽前兩名仍有機會取得半準決賽資格。洪詠甄身處的第3組中，包括國家隊的江燕，這位選手上屆代表中國出戰四人雙槳項目，過去亦以雙人或四人為主，僅於2014年世界盃澳洲站參與過一次單人雙槳，至2019年才轉為主攻單人雙槳。

至於俄羅斯代表的Hanna Prakatsen雖是首次出戰奧運，但在今年的賽艇世界盃瑞士站及歐洲錦標賽都取得冠軍；其餘兩名選手分別為波多黎各的Veronica Toro Arana，以及摩洛哥的Sarah Fraincart，兩人都是首次參與奧運。

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7月23日焦點賽事

賽艇

8:50AM 女子單人雙槳預賽第3組

有線601、661台、now 601、630台直播

開幕禮

7:00PM 奧運開幕典禮

無線翡翠台、香港開電視、有線601、661台、now 601、630台直播