東京奧運繼續撐港隊！ 李慧詩 「復活」爭金

「牛下女車神」昨展開爭金之旅！先在場地單車女子凱林賽出戰，穿上全新「湖水綠戰衣」的李慧詩(Sarah)雖然在第一圈失利，但轉戰復活賽及時回勇，衝得首名晉級今日展開的半準決賽(15:06)，全力衝擊力求相隔9年後再奪奧運獎牌。



一連兩天的女子凱林賽共有29名車手，港隊除Sarah外，還有首次參加奧運的李海恩(Jessica)，二人先後在第一圈賽事登場，李慧詩被編入第二組，同組有德國世青及歐錦U23凱林賽金牌得主費德烈治，她日前在女團競速賽跟隊友軒絲合力奪得一面銀牌，打下強心針。Sarah首次上陣疑熱身未足，力戰下只以第3名衝線，未能直接晉級；不過在約1小時後舉行的復活賽，Sarah重整旗鼓，展示強勁爆發力，在最後一圈從外檔發力，超越領前的澳洲車手麥古樂治，取得第1名，成功「復活」踩入半準決賽，編在第一組，與德國新星軒絲同組。費德烈治及鍾天使則分別編在第2及第3組。

半準決賽分3組，每組首4名躋身準決賽；12人的準決賽分兩組作賽，每組前3名殺入1至6名金牌戰，其餘車手爭逐7至12名的名次賽。至於李海恩在首圈第一組與剛奪女團競速賽金牌的中國名將鍾天使同場較量，結果Jessica以第5名衝線，落入復活賽後再得小組第4，無緣晉級。