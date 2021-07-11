東京奧運懶人包︱完整港隊名單、賽程及李慧詩何詩蓓石偉雄焦點賽日

延期一年的東京奧運將於7月23日展開，香港將派出46名運動員代表出戰游泳（包括馬拉松游泳）、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人多個比賽項目。

當中，「牛下女車神」李慧詩第3度出戰奧運，是香港其中一個獎牌希望。至於其餘有力爭取獎牌，還有游泳的何詩蓓、空手道的劉慕裳、體操的石偉雄以及劍擊的江旻憓等，或有望為港爭取歷來最好的奧運成績。現為讀者附上完整港隊名單、比賽日期、項目以及焦點賽事。

單車港隊代表：

李慧詩

2012年倫敦奧運為香港取得一面銅牌的李慧詩，上屆里約奧運因傷而影響表現而未能再下一城，今屆東京奧運，「牛下女車神」再次捲土重來，為香港再度爭取獎牌。而李慧詩今屆將會再度出戰女子凱林賽及爭先賽，兩項賽事隊友李海恩亦將會參賽。

女子凱林賽

8月4日（第一圈）

8月5日（半準決賽、準決賽及決賽）

女子爭先賽

8月6日（資格賽、1/32決賽、1/16決賽）

8月7日（1/8決賽、半準決賽）

8月8日（準決賽、決賽）

*李海恩亦會參賽

游泳港隊代表：

何詩蓓

本港游泳代表何詩蓓，去年雖然受疫情影響，但仍然先後9次打破短池泳賽的自由泳亞洲紀錄。這位香港飛魚，上屆里約奧運取得直接晉身的資格，今屆何詩蓓亦在女子自由泳取得50、100及200米的奧運入場券。

女子200米自由泳

7月26日晚上（初賽）

7月27日上午（準決賽）

7月28日上午（決賽）

女子100米自由泳

7月28日晚上（初賽）

7月29日上午（準決賽）

7月30日上午（決賽）

女子50米自由泳

7月30日晚上（初賽）

7月31日上午（準決賽）

8月1日上午（決賽）

空手道港隊代表：

劉慕裳

2018年亞運，空手道女子個人形項目奪得銅牌，劉慕裳之後在世錦賽亦取得銅牌，並以奧運結算分數的第4名，取得東京奧運的參賽資格。

女子個人形

8月5日

體操港隊代表：

石偉雄

香港體操代表石偉雄，今屆是第二次出戰奧運。在2014及2018兩屆亞運取得跳馬金牌，石偉雄在里約奧運卻因傷影響表現而未能取得參戰資格，不過在克服傷勢之後，「石仔」石偉雄今屆將挑戰其人生第二次的奧運會。

男子跳馬

7月24日（資格賽）

8月1日（決賽）

劍擊港隊代表：

江旻憓

上屆出戰里約奧運出戰個人重劍項目的江旻憓，在2019年一度登上世界排名首位，然而受傷影響其發揮，去年成績未見突出。不過今屆江旻憓除了出戰個人賽之後，還將會與港隊隊友出戰重劍的團體賽。

女子個人重劍

7月24日

除了多位被視為爭奪獎牌希望的運動員外，仍有多名本地著名運動員出戰多個項目，當中包括游泳的歐鎧淳、滑浪風帆的陳晞文及鄭俊樑、乒乓球的杜凱琹、黃鎮廷及團體、羽毛球的伍家朗、張雁宜、高爾夫球的陳芷澄等。

其他本港代表比賽項目及時間：

田徑港隊代表：

陳仲泓

男子110米欄

8月3日（第一圈）

8月4日（準決賽）

8月5日（決賽）

程小雅

女子20公里競步

8月6日

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羽毛球港隊代表：

伍家朗

男子單打

7月24日至28日（分組賽）

7月29日（16強）

7月31日（半準決賽）

8月1日（準決賽）

8月2日（銅牌戰、決賽）

張雁宜

女子單打

7月24日至28日（分組賽）

7月29日（16強）

7月30日（半準決賽）

7月31日（準決賽）

8月1日（銅牌戰、決賽）

鄧俊文、謝影雪

混合雙打

7月24日至26日（分組賽）

7月28日（半準決賽）

7月29日（準決賽）

7月30日（銅牌戰、決賽）

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單車港隊代表：

蔡曉鋒

男子公路個人賽

7月24日

逄瑤、楊倩玉、梁寶儀

女子麥迪遜

8月6日

逄瑤、楊倩玉、梁寶儀

單車－女子全能賽

8月8日

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馬術港隊代表：

何誕華

三項賽

7月30日至8月2日

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劍擊港隊代表：

江旻憓、佘繕妡、連翊希

女子重劍個人賽

7月24日

蔡俊彥、張家朗、張小倫

男子花劍個人賽

7月26日

江旻憓、佘繕妡、連翊希、朱嘉望

女子重劍團體賽

7月27日

蔡俊彥、張家朗、張小倫、吳諾弘

男子花劍團體賽

8月1日

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高爾夫球港隊代表：

陳芷澄

女子組

8月4至7日

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賽艇港隊代表：

洪詠甄

女子單人雙槳艇

7月23日（初賽）

7月26日（半準決賽）

7月28日（準決賽）

7月30日（決賽）

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帆船港隊代表：

陳晞文

女子RS:X賽

7月25、26、28、29、31日

鄭俊樑

男子RS:X賽

7月25、26、28、29、31日

洛雅怡

激光雷射型

7月25、26、27、29、30日及8月1日

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游泳港隊代表：

何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳、鄭莉梅、何南慧

女子4x100米自由泳接力

7月24日晚上（初賽）

7月25日上午（決賽）

歐鎧淳

女子100米背泳

7月25日晚上（初賽）

7月26日上午（準決賽）

7月27日上午（決賽）

何詩蓓、歐鎧淳、鄭莉梅、何南慧

女子4x200米自由泳接力

7月28日晚上（初賽）

7月29日上午（決賽）

何甄陶

男子50米自由泳

7月30日晚上（初賽）

7月31日上午（準決賽）

8月1日上午（決賽）

何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳、楊珍美、鄭莉梅、黃筠陶

女子4x100米混合泳接力

7月30日晚上（初賽）

8月1日上午（決賽）

方胤

男子10公里馬拉松

8月5日

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乒乓球港隊代表：

杜凱琹、蘇慧音

女子單打

7月24日（資格賽、第一圈）

7月25日（第二圈）

7月26日（第二圈、第三圈）

7月27日（第三圈、16強）

7月28日（半準決賽）

7月29日（準決賽、決賽）

黃鎮廷、林兆恒

男子單打

7月24日（資格賽、第一圈）

7月25日（第二圈）

7月26日（第二圈、第三圈）

7月27日（第三圈、16強）

7月28日（半準決賽）

7月29日（準決賽）

7月30日（決賽）

杜凱琹、黃鎮廷

混合雙打

7月24日上午（16強）

7月25日（半準決賽、準決賽）

7月26日晚上（決賽）

杜凱琹、蘇慧音、李皓晴

女子團體

8月1日（16強）

8月2至3日（半準決賽）

8月3至4日（準決賽）

8月5日（決賽）

黃鎮廷、林兆恒、何鈞傑

男子團體

8月1日（16強）

8月2至3日（半準決賽）

8月4日（準決賽）

8月6日（決賽）

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三項鐵人港隊代表：

奧斯卡

男子組

7月26日