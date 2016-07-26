東京奧運︱中國女排決勝局負俄羅斯 三連敗後出線機會微

首兩仗連負土耳其及美國之後，中國女排在東京奧運分組賽再打至決勝局負於俄羅斯奧委會。以3戰全敗與阿根廷於分組同樣未開勝利之門，而中國隊之後會對意大利及阿根廷，只要再輸一場，將肯定無法出線，亦會是29年來的首次。

中國女排第3仗面對俄羅斯奧委會。首局俄羅斯在高查洛娃（Nataliya Goncharova）及17歲的費度洛絲娃（Arina Fedorovtseva）分別貢獻8分之下，以25:17領先第一局。第二局中國初段延續第一局的表現，一度被俄羅斯拉開比數，不過俄羅斯在第二局末段頻頻失誤，被中國以25:23追回一局。

俄羅斯失誤多一度被反先

第三局中國乘勢強攻，李盈瑩該節獨取10個進攻得分，為中國以25:20再贏一局，局數反先2:1。到第四局，中國女排雖然一度獲得多個得勝點，可是俄羅斯在暫停後重新站穩陣腳，並將中國迫至「刁時」，更直取2分，以27:25追回一局，雙方局數打成2:2平手。

決勝局，俄羅斯乘勇繼續搶分，一度以14:10取得4個得勝點，雖然中國一度追回2分，但最終仍輸12:15，以2:3的局數最終負於俄羅斯。李盈瑩是球隊今仗得分主力，今場取得23分，然而俄羅斯今場失分的重點是自身的失誤，全場犯錯達23次，比中國16次多，而俄羅斯的費度洛絲娃今場貢獻28分，而高查洛娃亦有27分以及禾朗高娃（Irina Voronkova）亦有26分。

中國女排對上一次分組出局已是29年前

奧運女排分組賽，每組6隊有4隊可晉級淘汰賽階段，但是中國餘下的兩個對手，分別是意大利及阿根廷，其中意大利目前分組3戰全勝，包括擊敗贏過中國的俄羅斯及土耳其。而中國未能在分組晉級，會是自1992年巴塞隆拿奧運之後，中國女排再次奧運分組出局。

賽後中國女排總教練郎平指，對手了解中國隊的弱點，而且非常希望擊敗中國隊。至於隊長朱婷在醫生建議之下，仍需要小心上陣。

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