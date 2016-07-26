東京奧運︱中國橫掃德國摘金 男乒團實現四連霸

奧運男子乒乓球團體決賽，中國與勁敵德國狹路相逢，有馬龍、樊振東等多名好手的國家隊，最終以直落3場擊敗對手，實現4連冠之餘，更為中國摘下今屆第35金。

首場雙打賽事，中國以馬龍及許昕打頭陣，對陣德國的波爾(Timo Boll)和法蘭斯卡(Patrick Franziska)，國家隊輕鬆以11:7、11:3及11:9先拔頭籌。

第2場單打賽事，中國派出現時世界排名第1的樊振東，出戰德國的奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)，剛開賽時樊振東表現緊張，連番犯錯，以3:11先失一局。不過，落後局數1:2的他，在關鍵的第4局重整旗鼓，一度落後下連番得分，以11:5贏得該局。氣勢如虹的樊沒有再給予對手任何機會，輕鬆以11:3贏得決勝局，中國總盤數領先2:0。

馬龍發揮穩定奠勝

第3場雙方均派出隊中最具經驗的選手出戰，由中國的馬龍對戰德國的「六朝元老」波爾，第1局初段勢均力敵，馬龍則在中段開始發力，接連得分，而老將波爾明顯跟不上馬龍速率，以4:11先輸一局。馬龍其後以11:9再取一局。波爾在第三局表現回勇，與馬龍打到「刁時」，更連取2分，以13:11取回一局。馬龍於第四局站穩陣腳，波爾無力反抗，最後馬以11:7贏下金牌分，為中國男乒摘下重要的金牌。

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