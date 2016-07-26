東京奧運︱伍家朗爭獎牌須先過桃田賢斗 混雙鄧俊文謝影雪或有驚喜

香港羽毛球運動員一直在世界前列佔有一席位，然而香港運動員在國際羽毛球壇不時收獲佳績，但與奧運獎牌仍差一點距離，過去王晨與葉姵延打入半準決賽已是最好的成績。

男單伍家朗同組對手不強

香港羽毛球男單代表的伍家朗，是今屆賽事香港唯一的種子球手。現時世界排名第9的伍家朗，分組賽以第8種子抽籤被編入C組，對手只有世界排名59的危地馬拉球手科頓（Kevin Cordón）以及世界排名69的墨西哥代表蒙洛斯（Lino Muñoz），爭取小組晉級並不困難。而晉級16強或面對D組世界排名15的印度代表塞巴尼夫（Sai Praneeth），過去伍家朗4戰塞巴尼夫取得3勝1負，有望可取得比里約奧運16強止步更好的成績。

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然而伍家朗若成功晉級半準決賽，卻很可能要面對東道主球手兼世界排名第一的桃田賢斗。伍家朗與桃田過去6次交手全敗，對上一次是2019年的全英羽毛球賽準決賽。桃田今年初感染新冠病毒，3月復出比賽於全英賽半準決賽不敵馬來西亞的李梓嘉。

女單張雁宜首戰奧運

除了男單之外，香港代表亦會在女單及混雙出戰。其中女單今屆由28歲的張雁宜參戰。

目前世界排名34，張雁宜首次參與奧運，而她在分組賽會面對現時世界排名第7，印度「一姐」辛杜（Pusarla V. Sindhu），以及世界排名58的以色列代表普列卡普娃（Ksenia Polikarpova）。男女單分組各3名球手，最終僅首名能晉級。

混雙鄧俊文謝影雪分組遇亞運敗將

至於混雙，香港將會有世界排名13的鄧俊文、謝影雪出戰。過去兩屆奧運都出戰女雙的謝影雪，今屆與鄧俊文組合戰混雙，這對香港混雙組合自里約奧運後開始合作，更於2018年的亞運取得一面銀牌，並多次於國際羽聯賽事登上頒獎台。

分組賽鄧俊文與謝影雪被編入D組，同組有世界排名第3的中國組合王懿律及黃東萍，鄧俊文及謝影雪於2018年亞運準決賽正是擊敗該中國組合晉身決賽。其餘兩支對手分別是世界排名第7的馬來西亞組合陳炳橓、吳柳瑩，以及世界排名15的德國組合。混雙分組賽前兩名出線半準決賽。