東京奧運︱伍家朗IG指沒有球衣贊助 球衣未能印區旗

周六香港羽毛球男單代表伍家朗，於首戰直落兩局擊敗墨西哥對手，不過其全黑球衣未有香港區旗，他在個人Instagram解釋因沒有球衣贊助，不能把區旗印上。

周六男單比賽時，伍家朗以一身全黑服飾出賽，與其他羽毛球隊友的港隊Yonex球衣不同，家朗球衣背後雖然印有「HONG KONG CHINA」及其名字，但並未有印上區旗。

網民撐Lululemon贊助

伍家朗及後在個人Instagram中以英文發帖解釋：「很多人都問我為何穿上Lululemon的球衣在場上。我和Yonex的贊助合同已經完結，現時已經是自由身，因此我要為自己準備比賽的球衣，所以我選擇了自己感到舒服的球衣比賽。」Lululemon亦有官方留言支持伍家朗，網民亦力撐Lululemon之後贊助家朗，也有人質疑為何港隊成員沒有球衣贊助。

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IG再出post解釋

不過，有網民依然質疑為何伍家朗的球衣沒有印上區旗，於是他再透過Instagram以中文回應：「上一個post我已經交代我現時沒有球衣贊助，所以穿的球衣是自己的，而需要印名的比賽球衣都要自己出去街印，但我並沒有獲得授權印上香港區旗，所以我不能私自把區旗印在衣服上。」

不過伍家朗指事件正在處理中，亦不會再回應：「希望大家睇奧運時專注睇運動員於場上表現，而非集中在我的球衣上。」