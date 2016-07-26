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東京奧運︱僅剩3個賽場開放觀眾入場　10萬人跨縣移動或成疫情隱憂
27 分前
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東京奧運︱僅剩3個賽場開放觀眾入場　10萬人跨縣移動或成疫情隱憂
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在第四度緊急狀態下，東京奧運僅餘3個場地可接納觀眾入場。(資料圖片)

東京奧運開幕在即，但因應新冠肺炎疫情，日本政府再度在東京都頒布緊急事態宣言，東京奧運在首都圈內的一都三縣（東京都、千葉縣、琦玉縣、神奈川縣）、北海道以及福島縣的會場，已先後公布會取消觀眾入場安排，目前僅餘在茨城縣、宮城縣及靜岡縣舉行的比賽，仍有機會開放予觀眾入場。

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東京奧運已購票人士多住首都圈內

雖然仍容許觀眾入場的場館，會把入場人數減少至不多於一半或最多1萬人，但日本媒體報道指，有大會相關人士認為，由於已購買門券人士多於首都圈內居住，擔心在東京奧運期間將造成10萬人跨縣移動，令疫情繼續傳播。

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靜岡縣伊豆單車館、山地單車比賽場－單車

較遠離首都圈的靜岡縣，日本單車協會於2011年在伊豆市郊興建了一個單車場館，而附近亦是日本培育單車運動員的地方。其中單車館最多可容納4,500名觀眾，不過在不多於一半入場之下，亦即是僅餘2,000多人可以入場；將在該場館比賽，將包括香港單車代表的李慧詩。至於山地單車賽場，則可客納11,500人，但在削減一半後，亦僅餘5,000多名觀眾。

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靜岡縣的伊豆單車館是其中一個仍開放觀眾入場的場館。(伊豆單車館Facebook圖片)

宮城運動場－足球

仙台的宮城運動場，是日職球會仙台維加泰的主場之一，過去亦舉辦過2002年世界盃3場比賽。該會場是現時唯一容許晚間賽事有入場觀眾的場地。仙台將會承辦10場的男女子組足球賽事，當中包括男女子組各一場半準決賽。不過，仙台市市長郡和子7月13日召開記者會表示，會向東京奧組委表達期望不開放觀眾入場的意向。

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宮城縣的運動場，將會是唯一開放夜間賽事入場的比賽場館。(宮城縣綜合體育公園網頁圖片)

茨城鹿島足球場－足球

位於茨城縣的鹿島足球場，是日職球會鹿島鹿角的主場，2002年世界盃期間亦進行過3場比賽，今屆東京奧運將會舉行10場的足球賽事，當中包括男女子的初賽、半準決賽、準決賽以及女子組銅牌戰的賽事。而該縣在首都圈第四度緊急狀態令之下，改為向縣內32所中小學，向學生派發男女子組日間舉行的分組賽入場券，以招待特定人士入場。

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茨城縣鹿島足球場，將會向縣內學校派發門票形式招待入場人士觀戰。(鹿島市網頁圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運︱僅餘3個賽場開放入場-憂10萬人跨縣移動造成疫情傳播-275531
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