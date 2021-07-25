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東京奧運︱刁時不敵法國組合 黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙8強止步
2021-07-25
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東京奧運港隊乒乓球混雙黃鎮廷杜凱琹
東京奧運︱刁時不敵法國組合 黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙8強止步
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港乒混雙未能再晉一級。（路透社）

周日(25日)香港乒乓球混雙組合黃鎮廷/杜凱琹於8強迎戰法國組合Lebesson Emmanuel/Yuan Jia Nan，雙方激戰至最後「刁時」下，港乒局數3：4不敵法國隊，8強止步。

16強輕取匈牙利組合晉級的港隊混雙組合黃鎮廷/杜凱琹，於今仗8強未有好開局，首局多次失誤下一度落後1:7，最終以3:11先輸一局。不過第2局黃鎮廷/杜凱琹取回主動權，以11:6追平局數1:1。

第三局港隊依然佔盡上風，最多領先至6:1下，以11:7局數反先2:1。不過第4局法國隊取回氣勢，多次強攻下於中局連取三分，以11:8追平2:2。

第5局比賽十分緊湊，戰至9:8時教練李靜即時叫暫停，暫停後黃鎮廷及杜凱琹即時以11:9再取一局，3:2再次領先。不過到第6局，港將黃鎮廷多次起板落網，法國隊一口氣連取3分以11:7將比賽帶入決勝局。

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黃鎮廷尾段多次反手打落網。（路透社）

法國隊發球有爭議

最後一局法國36歲的Yuan Jia Nan多次得手，開局領先至7:5後，港隊連追兩分平手，只是之後港隊又連失3分至7:10，不過黃鎮廷及杜凱琹亦力追至10:10進入「刁時」。當法國領先至12:11時，黃鎮廷接發球落網，但法國隊發球疑似擦網，球證未有接受抗議下，港乒再輸11:13總局數以4:3出局。

賽後杜凱琹哭成淚人，她接受訪問時說：「對方女球手好難應付，令我們發揮不到應有水準。」而黃鎮廷便指最後一球見到法國隊發球觸網，可是「兩名裁判都唔肯睇，對手亦聲稱沒有觸網。」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運︱刁時不敵法國組合-黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙8強止步-277230
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