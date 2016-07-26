東京奧運︱大坂直美祖高域繼續晉級

東京奧運網球項目，在多名世界排名前列球員退賽之下，僅餘的世界排名選手亦於首兩圈紛紛下馬，其中上屆里約奧運銅牌得主的姬維杜娃（Petra Kvitová）昨日亦在次圈出局，而在奧運開幕禮為日本點聖火的大坂直美就再輕取瑞士Viktorija Golubic晉身16強。至於力爭成首位年內奪得「金滿貫」的男單球手祖高域（Novak Djokovic），亦在男單次圈晉級。

主場出戰的大坂直美，首圈因為要出席開幕禮而延期比賽，故此僅休息不足24小時就要在次圈出戰。不過這位東道主選手面對世界排名49的Viktorija Golubic未受到考驗。首盤打破對手一次發球局之下，以6:3先贏第一盤。第二盤大坂再破兩次對手發球局，輕取6:2的局數，以直落兩盤6:3及6:2晉級。下一圈會對捷克Markéta Vondroušová。

相關新聞：東京奧運｜林兆恒男單力戰而敗 戰日本神童張本智和負1:4

上屆女單銅牌 姬維杜娃次圈出局

至於上屆奧運銅牌得主的姬維杜娃，面對世界排名只有59，27歲比利時球手Alison Van Uytvanck。姬維杜娃在先贏一盤７7:5之後，連輸兩盤3:6及0:6，以1:2的盤數不敵對手出局。

男單方面，祖高域在次圈面對世界排名48的德國球手Jan-Lennard Struff。首盤祖高域以6:4先贏一盤，之後第二盤的比賽亦再贏局數6:3，在沒有太大壓力下再晉一級，繼續向他的「金滿貫」目標前進。