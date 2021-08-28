東京奧運︱前國際奧委會主席羅格逝世

前國際奧委會主席羅格（Jacques Rogge）在周日(29日)逝世，終年79歲。現任國際奧委會主席巴赫，在國際奧委會的聲明表示，羅格是位有能力的主席，並且協助國際奧委會現代化及進行轉型，亦協助確立青年奧運會以及帶領奧委會積極打擊禁藥等行為。

自2001年從薩馬蘭奇手上，接過國際奧委會主席的羅格，至2013年離任，故東京奧運是他在任時最後落實的夏季奧運城市。而在2008年，羅格更對北京奧運作出高度評價。羅格於2007年推動設立青年奧運會，並於他任內的2010年舉行首屆青年奧運，之後每4年舉辦，原定明年的達喀爾青奧則因新冠疫情而延至2026年舉行。

任內為奧運設上限

另外，在羅格任內曾為奧運會的人數及項目定下限制，當中包括不多於1萬人，以及奧運只可以有28個大項及302個小項目，至巴赫接任之後，有關限制才在今屆東京奧運稍為鬆綁，羅格亦致力對奧委會進行改革及打擊禁藥與貪腐問題。巴赫在國際奧委會的聲明指「他（羅格）推動青年運動及確立青年奧運會而獲得銘記。他同時堅定地支持廉潔運動，以及努力不倦地打擊邪惡的禁藥。」

現任國際田徑主席及前倫敦奧委會主席高爾（Sebastian Coe）在Twitter發文表示：「我高度感激他在倫敦奧運順利進行所發揮的作用，沒有任何委員比他付出更多。」

國際奧委會下半旗5日

羅格本身是欖球及帆船運動員，曾代表比利時參賽，並以帆船運動員出席1968、1972及1976年的3屆奧運會。之後羅格擔任比利時奧委會的運動員代表，1989年至1992年更擔任主席。並於1989年至2001年期間出任歐洲奧委會委員。

國際奧委會表示，在瑞士洛桑的國際奧委會總部及博物館，未來5日會下半旗致哀。