Am730
Am730
Am730
Am730
Sport
東京奧運︱南韓6蛋贈洪都拉斯晉級　上屆亞軍德國遭淘汰
6 小時前
#Hashtags
東京奧運足球南韓德國洪都拉斯新西蘭羅馬尼亞巴西Richarlison沙特阿拉伯科特迪瓦西班牙阿根廷埃及澳洲日本法國墨西哥南非久保建英酒井宏樹三好康兒前田大然
東京奧運︱南韓6蛋贈洪都拉斯晉級　上屆亞軍德國遭淘汰
news-images
日本以4:0擊敗法國，分組全勝出線。(路透社)
 news-images
黃義助大演帽子戲法，助南韓大勝晉級。(路透社)

奧運男子足球項目，今日(28日)進行分組賽最後一輪賽事。其中南韓憑黃義助大演帽子戲法，以6:0擊敗洪都拉斯，取得分組首名出線。至於上屆亞軍的德國，最後賽和科特迪瓦，未能晉級8強。

首戰爆冷不敵新西蘭，南韓在之後以4球大破羅馬尼亞取回自信心，在今仗對洪都拉斯，黃義助獨建3功，當中包括2球12碼，結果以6:0大破對手晉級。而同組的新西蘭與羅馬尼亞打成0:0，最終新西蘭憑較佳得失球晉級。

相關新聞：東京奧運｜祖高域男單輕鬆再晉級　八強戰綿織圭

news-images
衞晃的巴西以2勝1和取得晉級資格。(路透社)

李察利臣兩粒助巴西挫沙特

至於D組，巴西有愛華頓球星李察利臣（Richarlison）梅開二度，以3:1擊敗沙特阿拉伯。而上屆亞軍德國，在另一場只能迫和科特迪瓦，結果3戰僅得4分，不及5分的科特迪瓦，無緣晉級8強。

在稍晚上演的另外4場比賽，C組的西班牙與阿根廷踢成0:0，西班牙以5分取得小組首名晉級，而阿根廷則因為得失球差不及埃及出局。而埃及在另一場以2:0擊敗澳洲。

日本4球炒法國　3戰全勝晉級

東道主的日本則繼續強勢，久保建英為球隊先開記錄後，酒井宏樹、三好康兒以及前田大然各建一功，以4:0大破表現令人失望的法國。日本成為分組唯一3戰全勝的球隊出線。同組墨西哥以3:0擊敗南非，取得另一個8強席位。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運︱南韓6蛋贈洪都拉斯晉級　上屆亞軍德國遭淘汰-277858
#Hashtags
東京奧運足球南韓德國洪都拉斯新西蘭羅馬尼亞巴西Richarlison沙特阿拉伯科特迪瓦西班牙阿根廷埃及澳洲日本法國墨西哥南非久保建英酒井宏樹三好康兒前田大然
Am730

東京奧運｜伍家朗賽後感言：我一定會再企番起身

東京奧運｜祖高域男單輕鬆再晉級　八強戰錦織圭

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東京奧運｜伍家朗賽後感言：我一定會再企番起身
Am730
Am730
東京奧運｜祖高域男單輕鬆再晉級　八強戰錦織圭
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多