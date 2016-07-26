東京奧運︱南韓6蛋贈洪都拉斯晉級 上屆亞軍德國遭淘汰

奧運男子足球項目，今日(28日)進行分組賽最後一輪賽事。其中南韓憑黃義助大演帽子戲法，以6:0擊敗洪都拉斯，取得分組首名出線。至於上屆亞軍的德國，最後賽和科特迪瓦，未能晉級8強。

首戰爆冷不敵新西蘭，南韓在之後以4球大破羅馬尼亞取回自信心，在今仗對洪都拉斯，黃義助獨建3功，當中包括2球12碼，結果以6:0大破對手晉級。而同組的新西蘭與羅馬尼亞打成0:0，最終新西蘭憑較佳得失球晉級。

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李察利臣兩粒助巴西挫沙特

至於D組，巴西有愛華頓球星李察利臣（Richarlison）梅開二度，以3:1擊敗沙特阿拉伯。而上屆亞軍德國，在另一場只能迫和科特迪瓦，結果3戰僅得4分，不及5分的科特迪瓦，無緣晉級8強。

在稍晚上演的另外4場比賽，C組的西班牙與阿根廷踢成0:0，西班牙以5分取得小組首名晉級，而阿根廷則因為得失球差不及埃及出局。而埃及在另一場以2:0擊敗澳洲。

日本4球炒法國 3戰全勝晉級

東道主的日本則繼續強勢，久保建英為球隊先開記錄後，酒井宏樹、三好康兒以及前田大然各建一功，以4:0大破表現令人失望的法國。日本成為分組唯一3戰全勝的球隊出線。同組墨西哥以3:0擊敗南非，取得另一個8強席位。