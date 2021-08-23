東京奧運︱咬金牌市長道歉信潦草 網民唔收貨促落台

東京奧運結束已經有兩個星期，但名古屋市長河村隆之，因為咬奧運代表的金牌事件繼續在日本發酵。河村日前向名古屋市的職員寫上親筆道歉信，為自己過失令職員增添麻煩謝罪。然而，道歉信昨日(23日)曝光後，再度惹起不滿，有職員批評河村字體潦草之餘，更是用字馬虎，完全看不出道歉的誠意。

河村隆之其實已經不止一次就自己的行為公開道歉，並且已經宣布會扣減自己3個月的人工作為懲罰，但是意料不到的是風波至今未能平息，在他日前向市政府的職員及管理層道歉，當中奉上自己親筆的道歉信，卻又引發另一波的災難。

單行紙寫道歉信被指缺誠意

河村在道歉信上表示，因為自己造成的金牌事件，向職員們道歉，又指因此令職員收到很多電話、電郵以及信件投訴，承認是自己的過失。不過，河村的親筆信潦草之餘，更可能因為不懂漢字而以平假名代替，加上下款只用上「以上」結尾，以及只是寫在一般的單行紙上，令職員質疑其誠意。道歉信被公開後更惹起反感，有網民也質疑作為一個市長，河村連道歉信也寫不好。

有記者指出，被咬金牌的運動員後藤希友雖然獲更換金牌，但支出最終由國際奧委會負責，而不需要河村付出；加上這封道歉信惹來的非議，要求河村辭職的聲音變得更大。截至本月20日，名古屋市就河村咬金牌事件已收到14,891宗投訴。

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