東京奧運︱國際奧委會修憲擴權或削舉重拳擊 中國可能成最大受害者

國際奧委會周日(8日)通過擴大權力，讓他們有權將部分項目從奧運剔除，當中拳擊及舉重成為最有可能被削減獎牌或完全被剔除的兩個項目，而中國今屆在舉重共贏得7面金牌，有可能是最受影響的國家。

《美聯社》報道，國際奧委會在周日的會議修改憲章，通過擴大國際奧委會的權利，讓奧委會可因應會員未有遵守奧委會決定，以該會員可能對奧委會形象受損等為由，將相關項目從奧運剔除。

總會管治問題或拖累項目

其中舉重被指為最有可能因此受影響，因應舉重有關禁藥以及財務問題，加上兩年前德國傳媒踢爆前國際奧委會成員Tamás Aján把持國際舉重聯盟超過20年，揭露該個舉重項目管治機構的問題。

至於拳擊，因應有關里約奧運及在奧委會選舉問題，在東京奧運已經將國際拳擊協會踢走。而國際奧委會仍在觀察在國際拳擊協會新主席Umar Kremlev下的表現，再決定是否重新承認有關資格，故此拳擊與舉重將會是有可能受新憲章影響的體育項目。

在今屆東京奧運，中國在舉重14個細項中，合共獲得7金1銀，是中國獎牌大項。拳擊方面，古巴在13個細項中亦贏得4金1銀，而中國亦有2面銀牌。兩國將成為最受影響的國家。

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