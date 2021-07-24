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東京奧運︱增17宗個案多為承辦商工人　荷蘭賽艇選手確診復活賽被迫棄戰
2021-07-24
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東京奧運新冠肺炎荷蘭賽艇Finn Florijn捷克公路單車跆拳道
東京奧運︱增17宗個案多為承辦商工人　荷蘭賽艇選手確診復活賽被迫棄戰
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東京奧運今日再多17宗相關個案。(路透社)

東京奧組委今日(24日)公布，再有多17名奧運相關人士確診，不過個案以承辦商的日本相關員工為主，佔當中的14宗。在選手村內，僅新增1宗個案，屬外國代表團的職員，另有1名非選手村內的運動員及1名職員確診。另外，原本今日要在復活上陣的荷蘭賽艇選手Finn Florijn確診，他被迫棄賽。

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奧組委今日公布的確診個案，共有17宗新增確診，但涉及運動員或相關職員僅有3人。當中包括1名運動員及2名職員，只有1名職員於選手村內居住。至於昨日3名確診運動員，奧組委公布分別為1名捷克公路單車代表、1名荷蘭跆拳道選手，以及與早前確診捷克沙排選手相關的另一名運動員。

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荷蘭賽艇選手Finn Florijn昨日完成比賽後，今日證實確診。(路透社)

荷蘭賽艇選手Finn Florijn確診

另外，荷蘭賽艇選手Finn Florijn因為對新冠肺炎檢測呈陽性反應，今日未能在男子單人雙槳的復活賽上陣。21歲的Finn Florijn在昨日的初賽只能取得第4名，而未能直接晉級半準決賽，當時Finn Florijn指並不滿意自己未能直接晉級的表現，並冀望在今日的復活賽出線。然而今日確診之後，Finn Florijn表示現在一切已成結果，自己不知該說甚麼。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/體育/東京奧運︱增17宗個案多為承辦商工人　荷蘭賽艇選手確診復活賽被迫棄戰-277195
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